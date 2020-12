Mancano ancora circa tre settimane alla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S21. Infatti il nuovo smartphone dovrebbe arrivare il 14 gennaio del prossimo anno. Ma ormai di questo nuovo prodotto tecnologico dedicato al mobile abbiamo molte informazioni in nostro possesso, soprattutto quando si parla delle caratteristiche tecniche. C’è un dettaglio comunque che manca all’appello. Si tratta del prezzo del Samsung Galaxy S21. Tuttavia in rete qualcosa comincia già a farsi sentire.

Quale potrebbe essere il prezzo del Samsung Galaxy S21

Abbiamo diversi rumor che ci informano su quelli che potrebbero essere i possibili prezzi di tutta la gamma degli smartphone che vengono classificati come Samsung Galaxy S21. Naturalmente le fonti si devono prendere con una certa attenzione, perché non è detto che siano così ben informate. D’altronde di solito, quando prendiamo come punti di riferimento la Cina, la Corea o altri Paesi orientali, il prezzo dei dispositivi è inferiore, perché poi in Italia si devono aggiungere i costi di spedizione e le tasse.

Le fonti ci informano che il Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB potrebbe costare 879 euro. La versione Galaxy S21+ 5G da 128 GB 1079 euro e il Galaxy S21 Ultra 5G sempre da 128 GB avrebbe un costo di 1399 euro.

Le specifiche tecniche dello smartphone

Sappiamo che sia il Galaxy S21 che il Galaxy S21+ avranno lo schermo piatto. La versione Ultra sarà disponibile nel modello da 12 o 16 GB di RAM, mentre per le altre si potrà scegliere fra 8 o 12 GB. Il processore sarà un Exynos 2100. Le fotocamere saranno tre su S21 e S21+. La versione Ultra ne avrà quattro.