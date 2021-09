Una novità molto interessante nell’ambito dei dispositivi mobili arriva direttamente da Ikea, che propone di rivoluzionare il concetto di ricarica wireless con un accessorio senza fili che risulta davvero interessante. Il nuovo strumento per la ricarica dei device mobili presentato da Ikea si chiama SJÖMÄRKE ed è un dispositivo che può essere sistemato sotto le varie superfici, per fare in modo di avere una base per la ricarica che risulta praticamente invisibile.

Le caratteristiche tecniche del pad wireless

Se consideriamo le caratteristiche tecniche di questa base di ricarica presentata da Ikea, dobbiamo notare che si tratta di un accessorio compatibile con lo standard Qi 1.2.4 e quindi con una potenza di 5W. Lo spessore di questa nuova base di ricarica per dispositivi mobili di Ikea corrisponde a soli 8 millimetri.

L’accessorio è disponibile nel mercato degli Stati Uniti a 39 dollari. In questo momento non sappiamo se il dispositivo sarà disponibile anche nel nostro Paese, anche se è stato riferito che la base di ricarica wireless verrà resa disponibile in altri mercati a partire dal mese di ottobre.

La base di ricarica wireless semplice da usare

Il pad in questione è molto semplice da usare. Può essere infatti nascosto sotto una superficie di plastica o di legno, ad esempio sotto un tavolo, sotto uno scaffale o anche sotto il ripiano del comodino. La base, che ha una dimensione di 17 x 7 centimetri, permetterà così di procedere con la ricarica in maniera semplice.

Può essere fissata sotto le superfici con dei nastri adesivi, che sono inclusi nel prodotto, o anche con delle viti, visto che sono presenti degli appositi fori. È da dire, però, che le viti non sono comprese nella confezione e vanno acquistate a parte.