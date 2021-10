Nokia 6310 torna in vendita con una nuova versione rinnovata, un’edizione molto interessante per coloro che hanno nostalgia di un prodotto tecnologico mobile come quello proposto da Nokia ormai diversi anni fa. Un’operazione che mira a riprendere nei dettagli le caratteristiche che hanno reso celebre questo telefono cellulare, che si presenta di nuovo sul mercato con un design rinnovato. Nokia ha stupito tutti con quella che si configura come una vera e propria mossa a sorpresa: il nuovo Nokia 6310 è un telefono che permette di rivivere i momenti passati un po’ di anni fa.

Nokia 6310 torna in commercio con una nuova edizione

Era infatti il 2001 quando la famosa azienda aveva deciso di lanciare la prima versione del Nokia 6310, un prodotto tecnologico che aveva l’obiettivo di rivoluzionare le caratteristiche dei cellulari. Anche se non sembrano passati molti anni, in realtà nel mondo della telefonia mobile le cose sono cambiate notevolmente.

I nuovi sviluppi delle ultime tecnologie hanno fatto in modo che gli smartphone attualmente in commercio possano contare su delle caratteristiche tecniche davvero avanzate. E, nel periodo in cui è uscito, anche il Nokia 6310 nella sua prima versione aveva contribuito a rivoluzionare il settore, grazie ad uno stile che lo rendeva a tutti gli effetti un prodotto tascabile e grazie ad uno schermo che per quel periodo era sicuramente rivoluzionario.

Le caratteristiche del nuovo Nokia 6310

Dopo venti anni Nokia ha deciso di riportare sul mercato ciò che era stato visto in precedenza, ovviamente con le opportune modifiche per adattare il telefono ad un nuovo modo di vedere i prodotti in mobilità, ma preservando tutte le caratteristiche che hanno reso questo prodotto un vero e proprio successo.

È così che avremo a disposizione un telefono senza schermo touch, senza un sistema operativo che necessita di aggiornamenti e con un’autonomia che dovrebbe raggiungere i 21 giorni in stand-by, secondo le dichiarazioni del produttore.

Non poteva mancare il mitico gioco Snake, che sarà integrato nel telefono in una nuova versione. Presenti anche il jack audio per le cuffie e la radio FM. Il telefono Nokia 6310 in versione rinnovata potrà essere acquistato in due colorazioni, Black o Dark Green, al costo di 59 euro.