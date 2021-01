Come potrebbe essere il nuovo Xperia Compact di Sony? L’azienda di produzione potrebbe lanciare in un futuro non troppo lontano una nuova variante compatta della sua linea di smartphone, che potrebbe entrare a far parte della serie Xperia. Si tratterebbe naturalmente dell’arrivo del nuovo prodotto tecnologico sul mercato dei device con sistema operativo Android. Grazie alle nuove immagini che sono trapelate in queste ore abbiamo la possibilità di saperne di più sulle possibili caratteristiche estetiche del dispositivo. Ecco cosa sappiamo anche in merito alle specifiche tecniche.

Lo schermo e il comparto fotografico

Come è possibile vedere direttamente dalle immagini che sono emerse in queste ultime ore, nella parte anteriore è possibile individuare uno schermo con diagonale di 5,5 pollici. Al centro troviamo un notch, che permetterà di fare spazio al sensore della fotocamera anteriore, che dovrebbe essere da 8 MP.

Nella parte posteriore del dispositivo troviamo invece due fotocamere, con un sensore principale che potrebbe essere da 13 MP.

Le altre caratteristiche dello smartphone compatto

In relazione al possibile lancio sul mercato di un nuovo Xperia Compact di Sony si erano avute delle informazioni già alla fine del 2020. Adesso arrivano nuove informazioni e indiscrezioni, anche in merito al design del dispositivo, che indicano come il device potrebbe essere realtà.

Continuando a descrivere le caratteristiche tecniche, nella parte laterale troviamo la presenza del jack dedicato alle cuffie. Inoltre dovrebbe essere presente anche il lettore per le impronte digitali, oltre ovviamente ai tasti per la regolazione del volume del dispositivo.

Le dimensioni di Sony Xperia Compact corrisponderebbero a 140 x 68,9 x 8,9 millimetri, dei valori che dimostrano quanto il dispositivo sia compatto.