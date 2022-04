Usare WhatsApp è ormai un’azione che svolgiamo ogni giorno. Quotidianamente leggiamo i messaggi che ci arrivano dai nostri amici, dai conoscenti, dai colleghi di lavoro o dai familiari. Passiamo molto tempo a rispondere e mandiamo spesso messaggi usufruendo proprio delle numerose funzionalità che propone la celebre app di messaggistica istantanea. Non ne possiamo fare a meno, quindi, anche se ci sono dei momenti in cui sicuramente abbiamo voglia di staccare un po’ da tutte queste connessioni con il mondo.

Il trucco geniale per vedere i messaggi in anteprima

Insomma, se abbiamo voglia di rilassarci un po’ e di evitare di rispondere a tutti coloro che ci scrivono su WhatsApp, ma allo stesso tempo non vogliamo rinunciare a leggere i messaggi, anche per evitare di perdere qualche comunicazione importante, come dobbiamo fare?

La risposta a questa domanda esiste e consiste in un trucco facile per WhatsApp, che permette di visualizzare i messaggi dell’app senza aprire realmente la stessa applicazione. Per fare tutto ciò non dobbiamo fare altro che fare riferimento al widget.

Come far apparire il widget di WhatsApp

Le ultime versioni di Android e di iOS consentono di risolvere in modo semplice questo problema, perché includono un semplice widget che ci permette di visualizzare in anteprima i messaggi ricevuti su WhatsApp, senza aprire l’app e quindi senza aprire il messaggio stesso.

Per fare questo non dobbiamo fare altro che premere un punto vuoto qualsiasi sullo schermo dello smartphone e scegliere l’opzione widget. A questo punto cerchiamo nella barra apposita il widget di WhatsApp e posizioniamolo proprio sulla schermata del telefono, tra le varie icone che abbiamo già inserito o in un’altra scheda vuota.