Si parla molto in queste ultime ore di Motorola Edge 20. L’attenzione è stata rivolta verso questo nuovo dispositivo in seguito all’arrivo della certificazione dell’ente cinese TENAA. Si pensa che l’ente si riferisca in particolare ai modelli Motorola Edge 20 ed Edge 20 Pro. Comunque non dovremmo essere tanto lontani dalla direzione di arrivo, anche perché da questo punto di vista il TENAA ci dà delle informazioni davvero interessanti.

Le caratteristiche tecniche di Motorola Edge 20

Secondo quanto è emerso dall’ente di certificazione cinese, la versione base, Motorola Edge 20, conterà su un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ da 1080 x 2400 pixel. Per quanto riguarda il processore, non ne sappiamo ancora molto, ma dovrebbe trattarsi, come suggeriscono le varie indiscrezioni, di uno Snapdragon 778G.

Le caratteristiche tecniche di Motorola Edge 20 Pro

Stesso pannello per lo schermo del Motorola Edge 20 è quello che caratterizzerà il Motorola Edge 20 Pro. Per quanto riguarda il processore, invece, si pensa a qualcosa di nuovo, anche se non siamo in possesso di informazioni sicure da questo punto di vista.

Evan Blass, però, ha parlato del processore del fratello minore del Motorola Edge 20 e ha svelato che dovrebbe presentarsi in tre configurazioni. Queste sarebbero quelle da 8 GB di RAM e 128 GB di storage, da 8 GB di RAM e 256 GB di storage oppure da 12 GB di RAM e 256 GB per quanto riguarda lo spazio di archiviazione.

Non sappiamo ancora molto sulla disponibilità di questi nuovi prodotti, anche se alcune fonti riportano il fatto che saranno ufficializzati entro la fine di luglio.