Instagram non funziona oggi, 2 settembre. Sono davvero tante le segnalazioni che arrivano praticamente da tutto il mondo. L’applicazione non funziona correttamente da qualche ora, non si riesce ad aggiornare in feed. Il disservizio è comune a tutto il nostro Paese e ha reso praticamente irraggiungibile l’applicazione del famoso social network dedicato alle foto.

Instagram non funziona correttamente

Gli utenti dell’app del servizio che fa capo alla società di Facebook stanno riscontrando in queste ore dei problemi di accesso e di caricamento dei contenuti. È comunque un problema che riguarda molti Paesi del mondo, considerando le numerose segnalazioni che si possono vedere sul sito Downdetector.

Nel corso della tarda mattinata di oggi, 2 settembre, in particolare non è stato possibile caricare alcun dato all’interno dell’app del famoso social network. Nel momento in cui si prova a caricare o ad aggiornare il feed si visualizza il messaggio “impossibile aggiornare il feed”.

Non è possibile pubblicare foto e video

È da segnalare anche che non è possibile visualizzare le Storie scaricate precedentemente dall’app e inoltre non si possono leggere i messaggi Direct. Tra le segnalazioni che sono arrivate in merito ad Instagram c’è anche l’impossibilità di pubblicare foto e video, sia nel profilo che nelle Storie dell’applicazione.

Non conosciamo i motivi di questi problemi, ma sicuramente l’azienda è a conoscenza del disservizio e sta provvedendo a risolvere il tutto per garantire agli utenti la possibilità di utilizzare correttamente la famosa app. Non resta altro da fare, quindi, che attendere la risoluzione del problema, che sicuramente non tarderà ad arrivare.