Cosa fare se Instagram non funziona? Instagram Italia sicuramente rappresenta uno dei social network più utilizzati ultimamente. Agli utenti piace la possibilità di condividere le loro foto e di mostrarle agli altri. Instagram ha saputo davvero cogliere uno dei punti forti della socializzazione virtuale, connessa con il desiderio di molti utenti del web di volere stare al centro dell’attenzione. Ma a volte possono capitare dei problemi con Instagram, perché Instagram non funziona. Quante volte per esempio ti sei ritrovato a verificare che non si apre Instagram. Cosa fare quindi in tutte queste situazioni per assecondare la tua voglia di utilizzare questa applicazione, disponibile anche per smartphone?

Il down delle storie di Instagram

Generalmente gli esperti verificano che Instagram non funziona in casi molto minori rispetto a servizi come Facebook e WhatsApp. A volte però può capitare che Instagram non funziona e che le storie vadano in down. Tutto ciò può essere dovuto a dei problemi che hanno a che fare con i server della società.

Già nel corso del 2018, in particolare nei mesi di maggio, ottobre e novembre, è successo qualcosa del genere. Cosa fare quindi se Instagram non funziona? In queste situazioni, quando non funziona la ricerca e non funzionano le storie, non c’è nulla di pratico che possiamo fare.

Occorre soltanto aspettare che vengano eseguiti dei piccoli lavori di manutenzione e che tutto ritorni alla normalità. Di solito infatti il problema si risolve in pochissimo tempo, anche perché magari può essere limitato soltanto ad alcune aree geografiche.

Cosa fare se Instagram non funziona per problemi di connessione

A volte abbiamo l’impressione che Instagram crasha, che non si apre Instagram e che il funzionamento di Instagram non vada a buon fine, pensando che si tratta di problemi collegati ai server della società. Ma magari i server in certe occasioni non c’entrano assolutamente nulla e se Instagram non funziona il tutto può essere dovuto a problemi che interessano la nostra connessione.

Senza una buona connessione ad internet, l’applicazione può dare dei problemi. A questo punto quindi occorre verificare la connessione WiFi e cercare di comprendere come va il traffico dati nello smartphone, tenendo conto del piano tariffario associato alla SIM.

Possiamo quindi rivolgerci per eventuali problemi al servizio clienti del nostro operatore telefonico, per avere dei chiarimenti. Consideriamo anche che può essere finito il traffico telefonico che riguarda i dati oppure il nostro credito, quindi sarebbe opportuno effettuare una ricarica e poi riprovare ad utilizzare il social network.

Cosa fare quando non funziona il tasto segui

A volte i problemi legati al funzionamento di Instagram si incontrano con il tasto segui. Infatti siamo soliti dire che Instagram non funziona proprio in mancanza di possibilità di attivare il tasto segui.

Quest’ultimo potrebbe non funzionare perché si è esagerato con i like o con i following e quindi Instagram ha provveduto a bloccarlo.

In genere il blocco dura circa 24 ore. Normalmente comunque è sempre consigliabile non esagerare con le attività: non si dovrebbero superare gli 800 follow al giorno e i 1.080 unfollow nel corso di una giornata.

Cosa fare se non funziona la fotocamera di Instagram

Un altro problema legato al funzionamento di Instagram è quello che riguarda la fotocamera. Si tratta di un fatto che può capitare ed è molto fastidioso, perché si rischia di non poter utilizzare la popolare rete sociale.

Il problema potrebbe essere rapportabile ai permessi e alle autorizzazioni che vengono concessi al programma che gestisce la fotocamera.

Per risolvere il malfunzionamento vai sul menu Impostazioni, poi segui questo percorso: app – gestione applicazioni – Instagram – autorizzazioni. Controlla che l’autorizzazione che riguarda la fotocamera sia attiva.

Cosa fare se non funziona l’audio

Ci possiamo ritrovare a dire Instagram non funziona anche quando ci accorgiamo che non abbiamo riscontri da parte dell’audio. In questo caso non si tratta di un grande problema e, nella maggior parte delle situazioni, è sufficiente controllare il volume dello smartphone.

Basta premere sul bilanciere che si trova a lato del dispositivo. Può capitare infatti che ci si dimentichi di regolare bene il volume delle applicazioni. Spesso infatti questo tipo di volume può essere differente da quello della suoneria o da quello che si deve attivare per ascoltare i contenuti multimediali che si visualizzano sullo smartphone. Allora basta semplicemente regolare appositamente il volume, per veder ripristinato l’audio su Instagram.