È stata resa ufficiale IO, l’applicazione che si propone di facilitare l’accesso dei cittadini a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione, almeno per quanto riguarda i servizi resi in formato digitale. IO è un’app molto importante e comoda, perché gli enti pubblici, sia a livello locale che nazionale, possono offrire molti servizi al cittadino in maniera intuitiva e personalizzabile. Chiaramente si tratta di un’app disponibile su smartphone, in modo da poter essere utilizzata in maniera più facile.

Come funziona IO

Grazie alle numerose funzionalità di cui dispone IO, i cittadini possono utilizzare questa applicazione per smartphone per accedere a molti servizi degli enti pubblici. Infatti tramite l’app si possono ricevere messaggi da un ente e poi questi si possono archiviare.

Si possono ricordare e gestire in maniera ottimale le scadenze dei documenti, come per esempio quelle relative alla carta di identità. Il tutto aggiungendo dei promemoria in un calendario personale.

Con l’app si possono ricevere anche avvisi di pagamento per esempio relativi al bollo auto, alla Tari, alle multe e con IO si possono pagare direttamente in maniera molto facile. Rimangono memorizzate le ricevute di pagamento.

Inoltre IO integra PagoPA, per pagare in maniera molto rapida salvando all’insegna della sicurezza i metodi che ciascuno preferisce, come le carte di credito. Presto saranno attivi anche i bancomat e PayPal.

Come accedere ad IO

Innanzitutto il cittadino che vuole utilizzare IO si deve registrare all’app con un’identità digitale. Si può autenticare con le proprie credenziali SPID o con la carta di identità elettronica abbinata al PIN. Poi, dopo la prima registrazione, si potrà accedere molto facilmente digitando uno specifico PIN o tramite il riconoscimento biometrico.