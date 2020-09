iOS 14 e iPad OS 14 arrivano proprio nella giornata di oggi, mercoledì 16 settembre 2020. Le novità sono state confermate direttamente nel corso del keynote che Apple ha tenuto alla WWDC 2020. Si tratta di un aggiornamento notevole che coinvolge i sistemi operativi mobile dell’azienda di Cupertino, per diversi aspetti che riguardano anche il design.

Le novità del sistema operativo

Dopo tantissimi anni, infatti, potremo usufruire di un’esperienza di utilizzo del sistema operativo mobile su iPhone e iPad molto più personalizzata, con novità interessanti, come i widget nella schermata Home del dispositivo.

Nel nuovo aggiornamento sono inoltre comprese delle altre novità, come update delle app di sistema e miglioramenti anche per Siri. L’obiettivo di Apple con questo aggiornamento importante dei sistemi operativi è quello di semplificare al massimo l’esperienza di utilizzo dell’interfaccia del sistema.

Quando arrivano gli aggiornamenti e come aggiornare il sistema operativo

Apple ha annunciato che le nuove versioni dei sistemi operativi mobili per iPhone e iPad saranno a disposizione di tutti coloro che vogliono installarle sui device Apple a partire dal 16 settembre.

Non sappiamo precisamente l’orario di rilascio, ma sappiamo che anche questa volta aggiornare sarà semplice. Dopo aver fatto un backup dei dati, è possibile installare l’update direttamente tramite iPhone (in impostazioni, generali e aggiornamento software).

È possibile inoltre collegare il device mobile via cavo con iTunes, per verificare la presenza di nuovi aggiornamenti. Fornendo il consenso all’installazione dell’update, si avvierà il processo di aggiornamento e alla fine l’iPhone o l’iPad si riavvieranno automaticamente per concludere la procedura.