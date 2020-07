Inizialmente si era detto che iPhone 12 non sarebbe costato molto di più rispetto al prezzo di iPhone 11. Ancora non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte di Apple, ma tutte le indiscrezioni che sono emerse fino ad ora parlavano di prezzi accessibili. Nonostante Apple prepari delle novità importanti per iPhone 12, non si è parlato mai di prezzi più alti rispetto a quelli dell’iPhone 11. Ma adesso arrivano importanti novità che in parte smentiscono questo discorso.

Le nuove indiscrezioni sul prezzo di iPhone 12

Adesso sono emerse le indiscrezioni che arrivano direttamente da un report dell’analista Jeff Pu. Queste voci riportano dei dati che si riferiscono ad un prezzo di iPhone 12 che non sarebbe affatto contenuto. Infatti il modello standard dell’iPhone 12 costerebbe 749 dollari, vale a dire 50 dollari in più rispetto al prezzo dell’iPhone 11 che costava 699 dollari.

I dati non lasciano nulla a buon sperare, perché, se venissero confermati, iPhone 12 costerebbe 100 dollari in più rispetto a quanto si era detto fino ad ora.

I prezzi dei modelli più performanti di iPhone 12

Che cosa abbia in serbo Apple non lo possiamo sapere, anche perché, ribadiamo, non ci sono state dichiarazioni in merito all’argomento. Certo, in mancanza di conferme da parte dell’azienda di produzione, potremmo prendere per buoni questi dati che arrivano dalle indiscrezioni degli analisti, che non lasciano sperare prezzi accessibili nemmeno per i modelli più performanti di iPhone 12.

Infatti per esempio riguardo a iPhone 12 Max i dati riportano che dovrebbe costare da un minimo di 799 dollari ad un massimo di 849 dollari. Secondo questa linea i prezzi dell’iPhone 12 Pro e del 12 Pro Max dovrebbero essere rispettivamente intorno ai 999 dollari e 1099 dollari.