Manca ancora qualche mese prima del lancio ufficiale del nuovo iPhone 12, ma ormai conosciamo davvero numerose informazioni sul prossimo melafonino. In realtà dovremmo parlare di nuovi smartphone di Apple, visto che la nuova serie iPhone 12 sarà composta da differenti modelli. Dei prossimi iPhone conosciamo dei dettagli sul design dei dispositivi e sulle caratteristiche tecniche. Adesso a queste informazioni si aggiungono anche quelle relative ai prezzi, anche quelli possibili per la vendita degli smartphone nel nostro Paese.

Le novità che conosciamo sugli smartphone di Apple

Ciò che non conosciamo sui nuovi iPhone 12 riguarda la data di uscita ufficiale. I nuovi smartphone dovrebbero uscire nel corso dei prossimi mesi, ma il lancio ufficiale potrebbe subire delle modifiche per quanto riguarda le tempistiche, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, che potrebbe condizionare il periodo di uscita dei nuovi iPhone di Apple.

Ma, tornando alle nuove informazioni, abbiamo delle nuove conferme che arrivano direttamente da Jon Prosser. Conosciamo il numero dei modelli di nuovi iPhone, che saranno quattro, e sappiamo che il design dei nuovi smartphone subirà delle modifiche notevoli rispetto a ciò che siamo abituati a vedere.

Tra le novità, possiamo ricordare la nuova fotocamera dedicata alla realtà aumentata e la possibilità di usufruire del supporto alla connettività 5G.

I prezzi dei nuovi iPhone 12

Sappiamo nello specifico che il prezzo dei quattro modelli in generale dovrebbe essere più basso rispetto a quello degli iPhone lanciati nello scorso anno.

In particolare iPhone 12 nella sua versione base dovrebbe avere un prezzo di 649 e di 749 dollari (in base al modello e alla configurazione scelti). iPhone 12 Max dovrebbe costare 749 e 849 dollari, mentre iPhone 12 Pro dovrebbe avere un prezzo di 999, 1099 e 1299 dollari.

Infine la versione più avanzata dei nuovi smartphone, iPhone 12 Pro Max, dovrebbe avere un prezzo di 1099, 1199 e 1399 dollari.

Per quanto riguarda i prezzi in Italia, bisogna considerare un costo aumentato di circa 100 euro per far fronte al cambio e alla tassazione previsti.

Con molta probabilità i nuovi iPhone di Apple dovrebbero arrivare con una presentazione ufficiale prevista per il prossimo mese di settembre. Se non ci saranno ritardi, i nuovi smartphone potrebbero essere immessi sul mercato nel mese di ottobre.