Apple ha annunciato i nuovi iPhone 13, un insieme di smartphone molto attesi che si articola in quattro differenti versioni e in tre diverse dimensioni del display. Tra iPhone e iPhone Pro, infatti, possiamo vedere schermi da 5,4 pollici, da 6,1 pollici e da 6,7 pollici. In ogni caso i modelli Pro hanno delle specifiche tecniche diverse, che li contraddistinguono rispetto alle altre versioni. Da quello che abbiamo avuto occasione di vedere, l’aspetto del nuovo iPhone 13 è simile al modello annunciato l’anno scorso, anche se sono state effettuate delle modifiche, ad esempio al notch, che ha delle dimensioni ridotte rispetto al modello di iPhone precedente.

Il processore dei nuovi iPhone 13

Molto interessante il nuovo processore degli iPhone 13, che si chiama A15 e promette davvero bene, grazie alle prestazioni migliori e ad una più elevata durata della batteria. Maggiore è anche la quantità di memoria, che non è presente più nella versione da 64 GB.

Infatti sono disponibili delle versioni con tagli di memoria da 128, 256, 512 GB e da 1 TB, per quanto riguarda i modelli Pro di iPhone 13.

Per quanto riguarda la connettività, Apple aveva già introdotto il 5G, ma adesso viene aumentato il numero di frequenze che risultano compatibili. Non è possibile, invece, la possibilità di un collegamento con le reti satellitari, a differenza di quanto affermavano delle indiscrezioni al riguardo.

Le caratteristiche dello schermo

I modelli Pro di iPhone 13 avranno inoltre a disposizione la tecnologia LTPO per quanto riguarda lo schermo, una funzionalità che promette una luminosità davvero interessante, che arriva fino a 1000 nits e che dà la possibilità di vedere tutto anche quando le condizioni di luce sono molto intense.

La disponibilità e il prezzo

Chi è interessato ad acquistare i nuovi iPhone 13 deve sapere che venerdì 17 settembre inizieranno i preordini. Le vendite vere e proprie partiranno il 24 settembre. Di seguito trovate i prezzi di iPhone 13 nelle varie versioni annunciate.

iPhone 13 nella sua versione base costa 939 euro, iPhone 13 Mini 839 euro. Per quanto riguarda le versioni Pro, iPhone 13 Pro sarà disponibile a 1189 euro e iPhone 13 Pro Max a 1289 euro.

Sarà disponibile a partire dal 20 settembre anche iOS 15, la nuova versione del sistema operativo di Apple, direttamente come aggiornamento software in maniera completamente gratuita.