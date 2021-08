Il nuovo iPhone 13 sarà annunciato con molta probabilità nella metà del prossimo mese di settembre, un trend al quale Apple ci ha abituati ormai da qualche anno. Tralasciando lo scorso anno, che ha visto la presentazione dell’iPhone 12 un mese dopo rispetto al tradizionale periodo, come conseguenza di alcuni ritardi determinati dalla diffusione della pandemia, quest’anno potremo assistere alla presentazione dei nuovi iPhone ancora a metà settembre.

I nuovi iPhone costeranno di più?

Anche se ci sono state delle indiscrezioni su possibili rallentamenti nella produzione dei nuovi dispositivi tecnologici di Apple, che riferiscono di alcune difficoltà nel mercato dei semiconduttori, questo non dovrebbe portare a dei ritardi nella presentazione degli smartphone, prevista quindi sempre per metà settembre.

Più che altro, secondo alcune fonti di informazione, potremmo essere in presenza di un aumento del prezzo di listino dei nuovi smartphone, che dovrebbe quindi compensare l’incremento del prezzo di produzione dei processori. Si discute di una percentuale di circa 3-5%.

Le date più probabili per i nuovi iPhone 13

Per quanto riguarda la possibile data dell’evento di presentazione dei nuovi iPhone 13, si parla quindi di una giornata che dovrebbe essere quella del 14 o del 15 settembre. Le vendite dovrebbero iniziare dal venerdì successivo, cioè il 17 settembre.

Si tratta di una data molto probabile, anche se non possiamo dire con certezza che si tratterà di quella esatta. L’evento di presentazione dei nuovi iPhone 13 potrebbe quindi essere effettuato un po’ prima o qualche tempo dopo, ma la data del 14 o del 15 settembre sembra appunto quella maggiormente probabile.

Una conferma da uno store cinese

Ma non si tratta soltanto di indiscrezioni, considerando che un famoso store su internet cinese ha predisposto lo shop online per le vendite dei prossimi iPhone di Apple, impostando come data iniziale delle vendite quella del 17 settembre. Un altro dettaglio che porterebbe quindi a rafforzare le ipotesi di cui abbiamo parlato.

Sembra anche che qualche settimana dopo, il 30 settembre, dovrebbe arrivare ed essere disponibile per l’acquisto anche la serie di AirPod appartenenti alla terza generazione.