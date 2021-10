iPhone 13 di Apple si presenta con alcune caratteristiche che ricordano molto lo smartphone della serie precedente, ma allo stesso tempo permette di usufruire di parecchie novità che vanno al di là di una semplice riduzione del notch. Sono diverse le caratteristiche positive che è possibile riscontrare nel nuovo iPhone 13, dalla maggiore capienza della batteria fino alla brillantezza dello schermo del device.

Tutto è stato realizzato per una grande semplicità di utilizzo da parte degli utenti. Anche se alcuni parlano di tempi di ricarica piuttosto lunghi, è bene osservare che il nuovo iPhone di casa Apple presenta senza dubbio un ottimo rapporto tra la qualità e il costo. Ma andiamo nel dettaglio e vediamo tutto ciò che riguarda la nostra recensione di iPhone 13.

Notch ridotto e modifiche al design

Partiamo proprio dal design, che si presenta con delle differenze notevoli, se prendiamo come punto di riferimento il modello precedente di iPhone. Una delle modifiche più evidenti, che risaltano immediatamente all’occhio, è quella che riguarda il notch.

Lo spazio dedicato ad ospitare il riconoscimento del volto e la fotocamera è stato ridotto di una percentuale che corrisponde al 20%. Sicuramente non si tratta di una differenza molto ampia, ma lo è abbastanza da farsi notare.

Sempre parlando delle differenze rispetto all’iPhone 12, ci sono delle novità che riguardano anche la disposizione dei pulsanti fisici, che sono situati in maniera differente, ad esempio con il tasto per l’accensione che adesso si trova sulla parte destra più in basso.

Per il resto ci sono delle somiglianze di cui non possiamo non tenere conto, a partire ad esempio dal display CeramicShield e passando per i bordi piatti che contraddistinguono il dispositivo. Non è presente nel nuovo iPhone 13 comunque il sistema TouchID per il riconoscimento delle impronte digitali.

Parlando ancora del design dello smartphone di Cupertino, il nuovo iPhone si presenta con cinque colorazioni disponibili, dal rosa, al blu, passando per galassia e mezzanotte, con tanto di bordi in alluminio.

Il display più luminoso

Passiamo adesso alle caratteristiche più “tecniche” del nuovo iPhone 13, che presenta uno schermo Super Retina XDR che risulta maggiormente luminoso rispetto al modello precedente della serie, totalizzando infatti 800 nit rispetto ai 600 dell’iPhone 12.

Il display non è in questo caso uno schermo da 120 Hz, come quello previsto nell’edizione Pro, ma si tratta in ogni caso di un pannello molto interessante, che aiuta anche ad utilizzare lo smartphone senza difficoltà in presenza della luce diretta dei raggi solari.

Foto e video di grande qualità

Le fotocamere del nuovo dispositivo, disposte in diagonale, consentono di raggiungere dei miglioramenti molto importanti. Ad esempio il sensore principale dell’iPhone 13 ha la capacità di raccogliere una percentuale maggiore di luce, corrispondente al 47%, sempre facendo il confronto con l’iPhone 12.

Anche l’obiettivo a grandangolo, che presenta un nuovo sensore molto performante, riesce ad offrire delle caratteristiche migliori, come delle inquadrature molto estese e delle foto di qualità migliore anche in presenza di scarsa luminosità.

Sono presenti anche degli utili stili fotografici, che danno l’opportunità agli utenti di iPhone di effettuare in tempo reale delle modifiche alle foto che vengono realizzate. Ad esempio è possibile applicare dei filtri ad alto contrasto oppure ad alta saturazione, per far risaltare al meglio i colori delle immagini che sono state riprese dai sensori della fotocamera.

Dal punto di vista dei filmati, i video possono beneficiare del Cinematic Mode, capace di assicurare una buona profondità di campo a ciò che viene registrato e in grado di spostare il focus in maniera automatica, tenendo conto dei soggetti che vengono ripresi durante le registrazioni dei video.

È una funzionalità molto interessante che vogliamo sottolineare in questa recensione di iPhone 13, che contribuisce a fornire una qualità di rilievo ai filmati, come accade anche nel caso delle foto. Inoltre in iPhone 13 sono state effettuate delle modifiche che riguardano il miglioramento dei parametri, come ad esempio la riduzione del rumore e il riconoscimento del cielo e di altri elementi presenti nell’area inquadrata.

Il processore A15 Bionic

Di rilievo anche le opportunità offerte dal processore. Stiamo parlando del chip A15 Bionic, che sicuramente può essere considerato a tutti gli effetti il processore per device mobili più veloce tra quelli attualmente disponibili.

La CPU di questo nuovo iPhone, come afferma la casa di produzione, sarebbe in grado di offrire una velocità fino al 50% in più rispetto ai prodotti delle aziende concorrenti. Per quanto riguarda la GPU, questa è in grado, sempre secondo quanto comunica Apple, di gestire con una velocità del 20% maggiore il rendering grafico.

Passando in questa recensione di iPhone 13 all’autonomia del dispositivo, senza dubbio anche in questo caso i risultati ottenuti dal nuovo smartphone di Apple sono molto interessanti. La casa produttrice assicura infatti una durata di un’ora e mezza in più di autonomia dello smartphone rispetto all’iPhone 12 precedentemente uscito in commercio.

Per concludere

Per tutti questi motivi sicuramente iPhone 13 è uno smartphone assolutamente da considerare, dalle caratteristiche di rilievo che assicurano un’esperienza di utilizzo innovativa e unica nel suo genere. A questi aspetti positivi contribuisce sicuramente il display del dispositivo mobile, che è senza dubbio tra i migliori che è possibile rintracciare attualmente in commercio.

Ovviamente per avere a disposizione tutte queste funzionalità bisogna considerare il budget a disposizione, perché il prezzo del nuovo iPhone parte da 939 euro. Di certo non è l’unico smartphone presente sul mercato che costa parecchio, ma anche questo è un aspetto da considerare se stiamo valutando di scegliere un prodotto di questo tipo.

Il nuovo smartphone di casa Apple è sicuramente ciò che ci vuole per chi vuole fare un passaggio da uno smartphone non troppo recente. A rendere tutto ciò più interessante sicuramente contribuiscono le fotocamere migliorate, l’autonomia più elevata del dispositivo e la luminosità maggiore del display, tutte caratteristiche che rendono il nuovo iPhone un prodotto assolutamente da considerare, se stiamo cercando un nuovo device mobile da acquistare.

Non possiamo infine non citare le funzionalità che il nuovo iPhone permette di effettuare, visto che è un prodotto molto interessante sia per il tempo libero che per le attività lavorative che si devono compiere quotidianamente.