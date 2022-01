iPhone 14 molto probabilmente non avrà il notch. Ancora però permangono molte incertezze a questo riguardo e si rincorrono diverse notizie sull’argomento. Non è chiaro ancora se Apple deciderà di mettere al posto del notch un doppio foro per contenere la fotocamera e il sensore del Face ID. Se fosse veramente così, gli altri sensori sarebbero nascosti al di sotto del display. Si pensa comunque ad un doppio foro che avrebbe la caratteristica forma di una specie di I, la I di iPhone.

L’immagine di iPhone 14 rilasciata su Twitter

Ross Young, CEO di DSCC, ha rilasciato un’immagine su Twitter che sta facendo molto discutere. Ed è stata proprio questa immagine ad indirizzare verso l’individuazione di una possibile forma del display di iPhone 14 Pro.

Si tratta a tutti gli effetti del disegno CAD relativo al dispositivo. Proprio su questa foto è riportata la presenza di due fori. Qui Apple potrebbe inserire la fotocamera dedicata ai selfie, i sensori per il riconoscimento del volto attraverso Face ID ed eventualmente anche i sensori di luminosità e di prossimità.

Quindi si va verso un abbandono del notch, caratteristica che fin dai primi tempi è stata tipica del noto dispositivo di Apple?

La volontà di Apple sull’iPhone 14

Come abbiamo detto fin dall’inizio, permangono ancora molte incertezze, ma un elemento è sicuro. Infatti l’azienda di Cupertino non si preoccupa di inserire tecnologie nuove se secondo i propri standard non sono completamente affidabili.

Da questo punto di vista sappiamo che il sistema di sicurezza del riconoscimento facciale Face ID funziona molto bene, quindi seguendo questa linea è probabile che la casa produttrice decida per una nuova conformazione dell’iPhone 14.