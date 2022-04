Mancano ancora parecchi mesi prima dell’annuncio del nuovo iPhone 14 e anche della versione iPhone 14 Pro Max. Ma, anche se dovremo attendere il prossimo autunno per saperne di più in via ufficiale sul nuovo smartphone di Apple, arrivano delle indiscrezioni interessanti, direttamente grazie ad alcuni schemi tecnici che permettono di saperne di più sul prossimo melafonino. Tra i dettagli che possiamo citare spiccano sicuramente il nuovo sistema Face ID e la mancanza del notch.

Le novità dagli schemi tecnici

Le novità su iPhone 14 Pro Max arrivano direttamente dal leaker VNchocoTaco, che su Twitter ha diffuso alcuni disegni che dovrebbero riguardare proprio il prossimo iPhone di Apple. Da questi schemi tecnici si possono vedere alcuni dettagli interessanti, come la posizione della fotocamera nella parte frontale del dispositivo.

Gli schemi tecnici ci mostrano anche il design del dispositivo, che non avrà il notch. Nei fori presenti nella schermata frontale troveranno posto la fotocamera anteriore e i sensori che serviranno per il riconoscimento del volto attraverso il Face ID.

Le cornici diventano più sottili e renderanno l’aspetto del nuovo iPhone di Apple molto moderno. Servirà uno spazio maggiore per il sensore da 48 MP, che si trova nella parte posteriore e che porterà lo spessore a 12,16 mm. In generale saranno più ampie le dimensioni del sensore fotografico, che registra un aumento del 21% rispetto a quello presente nello smartphone attuale.

Le altre specifiche tecniche di iPhone 14 Pro Max

Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche dell’iPhone 14 Pro Max, si parla di un pannello da 6,7 pollici (una dimensione che passerà a 6,1 pollici per la versione Pro) e del processore A16 Pro a 4 nm, con delle differenze rispetto alle edizioni Max e standard.