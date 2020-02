Quanto costerà l’iPhone 9? In molti se lo chiedono, anche perché ormai mancherebbe poco alla presentazione del nuovo prodotto di Apple. Si presume che molto probabilmente entro la metà del mese di marzo l’azienda di Cupertino si deciderà a lanciare questo prodotto che ormai tutti aspettano da molto tempo. Per quanto ne sappiamo, in riferimento al prezzo, il costo non dovrebbe essere molto alto, perché l’azienda produttrice avrebbe intenzione di fare in modo che il nuovo device sia accessibile da molti utenti.

Arrivano nuove conferme sul prezzo di lancio

Negli ultimi giorni una nuova fonte ha confermato ciò che già era stato rivelato da alcuni rumor, che, come semplici indiscrezioni diffuse per il web, già avevano messo sul piatto. Sono state confermate tutte le indiscrezioni.

In particolare è stato reso noto, secondo l’ultima fonte a nostra disposizione, che il nuovo iPhone 9 dovrebbe costare 399 dollari, almeno come prezzo di lancio. A confermare questa notizia è stato un analista Apple.

Tra l’altro un report internazionale dà per certe queste informazioni, facendo sapere qualcosa in più per rispondere alla domanda che in molti si stanno ponendo in queste ultime settimane.

Le caratteristiche tecniche di iPhone 9

Anche sulle caratteristiche tecniche del nuovo iPhone 9 ci sono parecchie indiscrezioni. Ancora non sappiamo molto sulle specifiche, ma molti parlano di un display da 4,7 pollici e di una memoria interna da 64 GB.

Alcuni fanno riferimento anche all’eventuale presenza, che sembra proprio possibile, di TouchID. Per scoprire le reali intenzioni di Apple bisognerà ancora aspettare il momento della presentazione ufficiale del prodotto.