Quando arriverà iPhone SE 2021? Ci sono molte ipotesi al riguardo e la questione è piuttosto discussa, anche perché davvero in molti non vedono l’ora di saperne di più. Arrivano comunque delle notizie che appaiono molto interessanti da questo punto di vista. In particolare sono piuttosto chiare le parole dell’esperto che ha curato l’ultimo rapporto di Apple. Vediamo che cosa ha detto riguardo all’arrivo dell’iPhone SE 2021 e se si possono fare delle previsioni più certe a questo riguardo.

Che cosa dice il rapporto di Apple sull’iPhone SE 2021

L’analisi dell’esperto Ming-Chi Kuo è stata molto ampia, perché concerne il mercato generale nel campo ottico. L’analista ha detto che per il momento resta aperto lo scontro tra diversi fornitori di Apple che vorrebbero fornire le fotocamere all’iPhone 13.

Questa disputa che vede impegnata anche la nota azienda di Cupertino non potrà non avere influenze sulla produzione dell’iPhone SE 2021. Per essere più precisi, l’esperto ha detto che il nuovo iPhone non sarà lanciato nel primo semestre del prossimo anno. È chiaro però che ci sarà una grande concorrenza tra diverse aziende che vorrebbero collaborare alla messa a punto del nuovo prodotto.

iPhone SE 2021 arriverà nella seconda metà del 2021?

Per quanto riguarda la data di arrivo non abbiamo molte notizie. Infatti il rapporto non dice nemmeno se iPhone SE 2021 potrà arrivare nella seconda metà dell’anno prossimo. È vero però che di solito in questo periodo Apple presenta le sue novità.

Apple comunque non perde di vista il suo obiettivo, che sarebbe anche quello di arrivare ad una riduzione di prezzo del nuovo smartphone.