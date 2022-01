L’iPhone SE 3 sta per arrivare. Lo confermano varie indiscrezioni sull’argomento, che si soffermano proprio sul possibile periodo di presentazione del nuovo smartphone economico di Apple. Ad annunciare l’arrivo imminente di questo nuovo iPhone SE 3, terza edizione del melafonino economico messo in commercio per la prima volta nel 2016, è stato Mark Gurman, di Bloomberg. Il giornalista spiega di essere a conoscenza di dettagli che riguardano proprio l’arrivo sul mercato del nuovo smartphone di Apple a breve.

Quando sarà presentato il nuovo iPhone SE 3

Secondo quanto ha spiegato Gurman, l’azienda di Cupertino sarebbe già al lavoro per organizzare un evento che si svolgerà in rete, con l’obiettivo proprio di presentare nuovi prodotti, tra i quali dovrebbe trovare spazio anche l’iPhone SE 3. Il periodo? Il prossimo mese di marzo o, al più tardi, aprile.

Il 2021 è stato un anno abbastanza complicato, anche per la crisi che ha colpito il settore dei chip, e per questo motivo, anche se si parlava di un possibile arrivo dello smartphone nell’anno che si è da poco concluso, le prospettive sarebbero quelle di un lancio del nuovo iPhone economico tra non molto tempo.

Altre conferme sul possibile annuncio a breve

iPhone SE 3 dovrebbe essere un prodotto molto interessante, anche per il fatto che dovrebbero essere molti gli utenti che decideranno di acquistarlo. Proprio per questo Apple non può rimandare ancora per molto l’annuncio del nuovo prodotto tecnologico, che, secondo JP Morgan, avrebbe tutte le carte in regola per attirare e coinvolgere un numero di utenti che attualmente hanno un prodotto Android corrispondente a 1,4 miliardi.

Ci sono comunque altre conferme in merito alla possibile presentazione a breve di iPhone SE 3. Anche il Digitimes, quotidiano online specializzato nel settore dell’elettronica, parla di un possibile ritorno alla regolarità delle forniture. Quindi Apple sarebbe pronta a lanciare anche il nuovo iPhone economico.