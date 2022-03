Il nuovo iPhone SE con tecnologia 5G è ufficiale. L’azienda di produzione ha presentato poche ore fa la nuova versione economica del celebre telefono, che si caratterizza per delle novità interessanti, a partire proprio dalla presenza del 5G. Anche se il design non ha subito grandi cambiamenti e anche se il Touch ID rimane quello di sempre, nel nuovo iPhone SE troviamo il processore A15 che abbiamo conosciuto grazie all’iPhone 13 e proprio la tecnologia di connettività di ultima generazione.

Le specifiche tecniche del nuovo iPhone SE 5G

Il nuovo iPhone SE, appartenente alla terza generazione di questa edizione dello smartphone, non ha un design diverso rispetto alle versioni precedenti, ma al suo interno include importanti novità. Pensiamo proprio al SoC A15, sul quale si basa il funzionamento del device mobile.

Per quanto riguarda le performance, la casa di produzione fa sapere che il nuovo iPhone SE ha una velocità superiore di 1,8 volte rispetto a iPhone 8. Il display è un Retina HD da 4,7 pollici e nella parte posteriore trova spazio una fotocamera singola con sensore da 12 MP.

Relativamente ai materiali, il vetro utilizzato per lo schermo e per la parte posteriore è uguale a quello di iPhone 13. È ancora presente il Touch ID e lo smartphone di Apple ha una certificazione IP67 per la protezione dall’acqua e dalla polvere.

La novità del 5G, i prezzi e la disponibilità

Interessante anche la novità che riguarda la connettività. È presente infatti il modem 5G, che potrebbe essere una caratteristica importante per tutti coloro che in alternativa si sarebbero rivolti a dei dispositivi Android appartenenti alla fascia medio-alta del mercato.

Per quanto riguarda i prezzi del nuovo iPhone SE 5G, la base parte da 529 euro per la versione da 64 GB. È disponibile anche un’edizione con 128 GB a 579 euro e gli interessati potranno acquistare anche un’edizione da 256 GB a 699 euro. Sarà possibile fare il preordine dall’11 marzo, la disponibilità effettiva parte invece dal 18 marzo.