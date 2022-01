Arrivano anche in Italia le mappe dettagliate di Google Maps. Roma sarà la prima città a poter usufruire di questa novità molto interessante che riguarda la celebre applicazione per la navigazione di Google. Le mappe dettagliate rappresentano una novità recente di Google Maps, una possibilità di avere una visualizzazione molto precisa e completa delle varie città, potendo usufruire di numerose informazioni in più rispetto a quelle che vengono fornite dalla versione classica dell’app di Google.

A cosa servono le mappe dettagliate di Google Maps

Naturalmente l’intelligenza artificiale sarà alla base di queste nuove mappe dettagliate anche nel nostro Paese, con la possibilità di visualizzare ulteriori informazioni che riguardano le strade, come ad esempio i dettagli sulla posizione dei marciapiedi, delle strisce pedonali oppure quelli che riguardano la pendenza o la larghezza di una determinata strada che si deve percorrere.

In questo modo sarà possibile per gli utenti avere a disposizione uno strumento in più per organizzare nel migliore dei modi il percorso in città, a cominciare proprio da Roma, la prima città italiana che potrà usufruire delle mappe dettagliate di Google.

Perché sono utili le mappe dettagliate

Si tratta di un ottimo modo anche per visualizzare i dettagli sulle barriere architettoniche nelle città, facilitando i movimenti e gli spostamenti. Inoltre costituiscono un buon modo per conoscere se ad esempio una specifica area è caratterizzata dalla presenza di tante persone in uno specifico momento, delle indicazioni importanti in tempo di pandemia.

Vedremo quindi presto all’opera le nuove mappe dettagliate di Google Maps anche nel nostro Paese, proprio a partire dalla capitale. Un modo per muoversi in maniera più attenta.