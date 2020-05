Sapevamo già che sarebbe arrivato questo annuncio e in effetti l’azienda di produzione non si è fatta attendere. LG Stylo 6 è adesso ufficiale. Si tratta di un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato del mobile, che è già disponibile per l’acquisto negli Stati Uniti ad un costo con lo sconto di 179,99 dollari. Il prezzo del nuovo LG Stylo 6 dovrebbe essere infatti in realtà corrispondente a 219,99 dollari.

Le specifiche tecniche di LG Stylo 6

LG Stylo 6 è uno smartphone molto interessante per le sue specifiche tecniche, che comprendono un vero e proprio pennino integrato, molto utile in diverse occasioni, ad esempio per prendere qualche appunto o per effettuare disegni sul display del device.

Ma andiamo a vedere le altre caratteristiche che contraddistinguono questo nuovo telefono di LG. Innanzitutto il display, uno schermo da 6,8 pollici che ha una risoluzione Full HD+ e presenta un notch a goccia che ospita un sensore da 13 MP.

Alla base del nuovo smartphone c’è un processore MediaTek Helio P35. La memoria RAM è da 3 GB, mentre lo spazio di archiviazione interno corrisponde a 64 GB, con l’opportunità di espandere la memoria tramite micro SD.

Le altre caratteristiche dello smartphone

Passando al comparto fotografico, possiamo notare la presenza di una fotocamera posteriore con tre sensori (13 MP, 5 MP e un sensore per la profondità). Il sistema operativo è Android 10. Inoltre è presente l’ingresso per il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria è da 4000 mAh.

Non conosciamo ulteriori dettagli relativamente al possibile arrivo di LG Stylo 6 nel mercato del nostro continente e quindi del nostro Paese. Attendiamo quindi ulteriori informazioni su questo aspetto.