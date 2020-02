È stato presentato ufficialmente LG V60 ThinQ 5G. L’azienda sudcoreana ha deciso di svelare finalmente le caratteristiche tecniche ed estetiche che contribuiscono a fare di questo nuovo smartphone uno dei più prestigiosi. Infatti LG V60 ThinQ 5G è un dispositivo di fascia alta. Anche la concorrenza sembra essersene resa conto, se è vero che già arrivano i primi commenti molto apprezzabili su questo dispositivo. Ma quali sono le sue caratteristiche essenziali?

Le specifiche di LG V60 ThinQ 5G

LG V60 ThinQ 5G è uno smartphone che ha un display P-OLED con risoluzione 2460 x 1080 pixel. Particolarmente interessante è la cover che è inclusa nella confezione e che a livello pratico aggiunge altri due schermi. Il primo di questi è interno, completamente identico a quello principale. L’altro invece è esterno ed è da 2,1 pollici. Questo secondo schermo serve a visualizzare le chiamate e le notifiche.

Dal punto di vista tecnico è da segnalare la presenza del processore Snapdragon 865. LG V60 ThinQ 5G offre ai suoi utenti 8 GB di RAM e 256 GB di storage, che è espandibile tramite apposite micro SD. La batteria è da 5000 mAh. Il sistema operativo Android 10.

Da segnalare per il comparto fotografico la presenza di tre sensori: il principale da 64 MP e il secondario da 13 MP, oltre ad una camera per la profondità di campo. Sulla parte frontale una fotocamera da 10 MP.

Il prezzo e la disponibilità

LG V60 ThinQ 5G sarà disponibile a partire dal mese di aprile, anche se ancora non ci sono note ufficiali per quanto riguarda la data precisa per la disponibilità. Non ci sono conferme particolari nemmeno sul prezzo, ma si ipotizza che possa costare tra i 900 e i 1.000 euro.