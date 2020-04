LG ha intenzione di produrre un nuovo smartphone top di gamma. Si tratta del device che verrà chiamato LG Velvet e che, secondo le notizie che sono giunte fino a questo momento, sarà presentato il prossimo mese. Ad annunciare questo evento è stata la stessa azienda produttrice. Già abbiamo visto qualche immagine che ha fatto la sua comparsa in rete alcuni giorni fa. Ci siamo così potuti fare un’idea di quello che ci aspetta con questo nuovo smartphone.

Quali saranno le caratteristiche di LG Velvet

Come abbiamo potuto vedere dalle immagini in rendering che hanno già fatto il giro del web e come ha dichiarato la stessa azienda produttrice, LG Velvet sarà uno smartphone davvero “importante”. LG ha parlato in particolare per questo suo device di un design a gocce di pioggia.

Questa caratteristica sarà presumibilmente dettata dal posizionamento di tre fotocamere sul lato posteriore e del LED per il flash. Tutti questi elementi potrebbero avere un ordine decrescente per quanto riguarda le dimensioni.

Le dichiarazioni di LG sul nuovo top di gamma

A proposito del brand, la stessa LG ha dichiarato che in futuro non ha più intenzione di sfruttare il marchio G. Tutti gli altri top di gamma che seguiranno a LG Velvet avranno delle denominazioni specifiche, per mezzo delle quali saranno contraddistinti.

Anche il vicepresidente di LG, responsabile della divisione mobile, ha dichiarato che vogliono porre maggiore attenzione sul design, per portare avanti un altro approccio molto più intuitivo, con l’obiettivo di attirare una maggiore attenzione da parte degli utenti.