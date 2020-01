Grazie al fatto che LG W20 è apparso su Google Play Console, abbiamo potuto saperne di più sulle caratteristiche tecniche che avrà questo smartphone. In effetti sono poche le notizie che in queste ultime settimane sono venute fuori riguardo a questo dispositivo, che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe uno smartphone di fascia bassa. Tuttavia anche questo prodotto dedicato al mondo del mobile non può che suscitare interesse, soprattutto sulle sue specifiche che sono basiche.

Le caratteristiche tecniche di LG W20

Pensando che LG W20 sarà uno smartphone di fascia bassa, dovremmo pensare a delle caratteristiche veramente basilari. Ancora non possiamo dire molto, perché le informazioni che sono rintracciabili in rete sono davvero molto poche.

È stata diffusa in questi ultimi giorni un’immagine che mostra lo smartphone dal lato frontale. Alcune caratteristiche, quindi, le possiamo dedurre direttamente da questo scatto, anche se per molti dettagli c’è ancora una certa incertezza.

Per esempio sappiamo che il display di LG W20 dovrebbe avere una risoluzione HD+ da 720 x 1520 pixel. Inoltre il telefono dovrebbe presentare un notch a goccia dalle dimensioni abbastanza grandi. Non sappiamo però ancora quasi nulla sul design, almeno per altri particolari.

Il comparto fotografico e il processore di LG W20

Non ancora abbastanza conosciuto è il comparto fotografico, perché su questo argomento non sono trapelate notizie. Il processore di LG W20, invece, ipotizziamo che sarebbe uno Spreadtrum SC9863A.

Il device dovrebbe avere soltanto 3 GB di RAM. Il sistema operativo sarebbe Android 9 Pie. Non è stata ancora precisata la data di uscita e non sappiamo quale sarà il prezzo ufficiale, anche se si ipotizza un costo di circa 114 euro.