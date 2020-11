Quali sono le migliori app per allenamento a casa gratis? Uno smartphone può essere molto utile anche per quanto riguarda le possibilità che mette a disposizione nel settore del fitness. A volte infatti non si ha molto tempo per andare in palestra o semplicemente per uscire fuori a correre.

Effettuare una sessione di allenamento a casa in modo completamente gratuito può essere un ottimo modo per non rinunciare alla pratica dell’attività fisica, restando in forma in qualsiasi momento e sfruttando tutte le occasioni possibili per compiere un po’ di esercizio fisico.

Ma quali sono le migliori app per allenamento a casa gratis che possono essere utili per questa esigenza nello specifico? Ti proponiamo un elenco di alcune tra le più interessanti applicazioni per dispositivi mobili che ti permettono di allenarti a casa.

Si tratta di app che risultano gratuite per quanto riguarda le funzionalità di base e che possono essere usate da chiunque in modo molto semplice. Alcune delle migliori app per allenamento a casa gratis comunque possono prevedere delle funzionalità avanzate extra, che in alcuni casi sono fornite con una formula specifica di abbonamento.

Sfida fitness in 30 giorni – esercizi a casa

Come possiamo comprendere facilmente dal nome stesso di questa applicazione, Sfida fitness in 30 giorni è un’app molto interessante, che permette di usufruire di specifici programmi personalizzati utili in diverse occasioni, anche per l’allenamento e l’esercizio fisico in casa.

Si tratta di un’applicazione dalle diverse funzionalità molto utili, che mette a disposizione anche una specifica sezione dedicata alle sfide. Si tratta di programmi di allenamento dettagliati che consentono di potenziare alcune parti del corpo o in generale tutto l’organismo.

Le sfide possono essere suddivise in diversi livelli, come quello di base, quello intermedio e quello avanzato. Si tratta di esercizi molto utili che presentano delle descrizioni in italiano e un breve filmato di animazione che descrive il tutto. Inoltre è a disposizione anche un video completo per ogni tipologia di allenamento da effettuare.

Fitbit Coach

Anche Fitbit Coach è un’applicazione molto utile che consente di procedere in modo preciso con l’allenamento a casa. Questa app fornisce numerose possibilità di azione con esercizi che possono essere visualizzati anche attraverso i video ben fatti che l’app propone agli utenti.

È presente una voce in lingua inglese che guida nella pratica dell’attività fisica e l’app mette a disposizione davvero tanti esercizi, con tutte le informazioni per condurli nel modo corretto, dalla presenza del numero di ripetizioni da effettuare fino al timer.

Ricordiamo che l’app è realizzata esclusivamente in lingua inglese e questo potrebbe costituire un ostacolo per chi non conosce la lingua. Ricordiamo inoltre che sono presenti anche delle funzionalità a pagamento, al costo di 40 euro l’anno.

In ogni caso sono presenti diverse funzionalità che rendono l’uso di questa applicazione molto interessante, come la radio, che consentirà di ascoltare dei brani musicali di accompagnamento durante l’allenamento in casa. Anche per questo motivo l’applicazione in questione si configura come una delle migliori app per allenamento a casa gratis.

Tabata

Un’altra tra le migliori app per allenamento a casa gratis è Tabata. Si tratta di un’applicazione formata da diverse sezioni molto utili. È possibile esplorare le varie categorie che vanno dagli addominali a gambe e glutei, da lower body ad upper body, da ideal body a bruciagrassi.

In ogni sezione è possibile effettuare delle sessioni di allenamento di quattro minuti. Si tratta di un’applicazione che consente di effettuare allenamenti ad intervalli ad alta intensità. Si procede con un allenamento per 20 secondi, poi con un riposo di altri 10 secondi e si continua con 8 ripetizioni.

Proprio per il fatto che propone allenamenti della durata di quattro minuti, questa app è molto utile soprattutto per chi ha poco tempo a disposizione da dedicare all’esercizio fisico in casa. È possibile acquistare l’edizione completa dell’applicazione con tutte le sue funzionalità a 9,99 euro.

Esercizi a casa – dieta e allenatore personale

Parliamo infine di un’altra tra le migliori app per allenamento a casa gratis. Si tratta di Esercizi a casa – dieta e allenatore personale. Grazie a questa applicazione è possibile usufruire anche di un programma alimentare molto utile, che può dare dei consigli su come condurre una dieta, consigli che naturalmente vanno concordati con un medico, se si ha intenzione di portare avanti una specifica dieta.

L’app in questione consente di usufruire di diverse sfide che hanno una difficoltà variabile e che presentano numerosi esercizi. L’applicazione è disponibile in modo completamente gratuito e può essere utilizzata in lingua italiana. Si tratta di una tra le più interessanti applicazioni per l’allenamento a casa, che può davvero essere utile specialmente per chi è agli inizi.

Sfruttando tutte queste caratteristiche, è possibile impiegare l’app Esercizi a casa – dieta e allenatore personale per imparare nuove possibilità di allenamento, grazie anche ai link presenti nell’app che riportano ai video presenti su YouTube e che descrivono tutti gli esercizi proposti.