Manca ancora qualche mese prima di poter vedere in via ufficiale quali saranno le caratteristiche tecniche dei nuovi smartphone Motorola Capri e Motorola Capri Plus. Nel frattempo non possiamo non dare uno sguardo alle ultime indiscrezioni sull’argomento, che ci indicano qualche dettaglio in più sia sulle specifiche tecniche dei dispositivi che sul design. I due nuovi device di Motorola dovrebbero essere disponibili già all’inizio del prossimo anno, ma intanto scopriamo qualche dettaglio interessante su come potrebbero essere fatti dal punto di vista tecnico.

Le specifiche tecniche di Motorola Capri

Nuovi documenti presentati da Motorola indicano proprio che sarebbero in arrivo due smartphone low budget, che si caratterizzerebbero per delle specifiche tecniche molto particolari, che vale la pena sottolineare.

In particolare il Motorola Capri dovrebbe avere una risoluzione HD+ da 1600 x 720 pixel e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Nella parte posteriore dovrebbero essere presenti tre fotocamere, il cui sensore principale dovrebbe essere da 48 MP. Nella parte frontale troveremo invece un sensore per i selfie da 8 MP.

Dal punto di vista del processore, il nuovo Capri dovrebbe avere a disposizione uno Snapdragon 460, con memoria RAM da 4 GB e memoria UFS da 64 GB.

Le caratteristiche di Capri Plus

L’altro smartphone di cui stiamo parlando è Motorola Capri Plus, che dovrebbe mettere a disposizione degli utenti che lo sceglieranno uno schermo HD+ con refresh rate da 90 Hz. Inoltre dovrebbero essere presenti una fotocamera frontale da 13 MP e quattro sensori nella parte posteriore, uno dei quali da 64 MP.

In entrambi i dispositivi dovrebbe essere presente la funzionalità dual SIM e inoltre il sistema operativo dovrebbe essere Android 11.