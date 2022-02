Motorola Edge 30 Pro è stato presentato ufficialmente in queste ultime ore. Arriva quindi anche in Italia il nuovo smartphone Motorola, che si configura come un prodotto di fascia alta con caratteristiche che lo rendono un prodotto premium. Il nuovo device punta sul processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, mettendo a disposizione anche una connettività 5G e tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, oltre a specifiche progettate per gli appassionati di giochi in mobilità.

La scheda tecnica di Motorola Edge 30 Pro

Ma analizziamo nel dettaglio la scheda tecnica del nuovo Motorola Edge 30 Pro, che ci fa vedere come il nuovo prodotto tecnologico abbia a disposizione uno schermo 20:9 Max Vision pOLED da 6,7 pollici Full HD+. Il processore, come abbiamo già visto, è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, completato da una memoria RAM da 8 oppure 12 GB e da uno spazio interno di archiviazione che corrisponde a 128, 256 o 512 GB.

Il comparto fotografico include una tripla fotocamera nella parte posteriore, con sensore da 50 MP, ultra grandangolare da 50 MP e sensore per la profondità da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 60 MP.

Lo smartphone ha a disposizione la connettività dual 5G e il Bluetooth 5.2. La batteria è da 4800 mAh e presenta una ricarica rapida TurboPower da 68 W cablata, da 15 W in modalità wireless e da 5 W per il power sharing. Il sistema operativo è Android 12.

Disponibilità e prezzo

Il nuovo Motorola Edge 30 Pro può essere già acquistato in preordine su Amazon in due diverse colorazioni, Cosmos Blue e Stardust White. Il prezzo è attualmente in offerta per il lancio del prodotto, corrispondente a 749 euro invece che 849,90 euro. L’offerta in questione è valida fino al 6 marzo 2022.