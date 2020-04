Sono stati presentati ufficialmente i nuovi smartphone Motorola Edge ed Edge+. Lenovo vuole ritornare ad occupare la fascia alta dei prodotti dedicati al mondo del mobile e sicuramente questi due nuovi device, specialmente quello con la versione Plus, potrebbero avere tutte le carte in regola per realizzare questo obiettivo.

Le caratteristiche tecniche di Motorola Edge

Motorola Edge si situa più nella fascia media dei prodotti dedicati al mobile. Ha delle caratteristiche molto interessanti questo smartphone dotato di connettività 5G. Monta il processore Qualcomm Snapdragon 765 e mette a disposizione degli utenti 4 GB di RAM e 128 GB di storage.

Il comparto fotografico principale è composto da tre sensori. Quello più grande è da 64 MP, poi ne abbiamo uno ultragrandangolare da 16 MP e uno per lo zoom ottico da 8 MP. La batteria è da 4500 mAh.

Le caratteristiche tecniche di Motorola Edge+

Ottime le prestazioni di Motorola Edge+. Il suo schermo è costituito da un pannello OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e un rapporto 21:9. In alto a sinistra sulla parte frontale del telefono un foro che nasconde la selfie camera da 25 MP.

Sul retro il comparto fotografico è composto da tre sensori: uno da 108 MP, un altro da 16 MP e un altro da 8 MP. A questi si aggiunge il sensore 3D. Il processore è Qualcomm Snapdragon 865 abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria è da 5000 mAh.

I due smartphone saranno disponibili in Italia a partire dal mese di maggio. I prezzi sono di 699,99 euro e di 1.199,99 euro.