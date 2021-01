Tra le prossime novità di Motorola ci sarà il nuovo Motorola Edge S, uno smartphone molto interessante che metterà a disposizione degli utenti che decideranno di acquistarlo un processore di rilievo. Si tratta dello Snapdragon 870 e si configura come il primo chip della serie 800 ad essere integrato all’interno di un device di casa Motorola. Si tratta di un processore dalle caratteristiche notevoli, che può contare su una CPU Kryo 585 octa core a 74 bit.

Il processore Snapdragon 870

In particolare ciò che caratterizza questo processore è rappresentato dalla grande velocità e dal miglioramento delle prestazioni rispetto ai modelli precedenti, delle peculiarità che influiscono molto anche sulla possibilità di utilizzare dei videogiochi in mobilità.

Per quanto riguarda il Motorola Edge S e le sue specifiche tecniche, a parte le caratteristiche che riguardano il processore che questo device impiegherà, non sappiamo ancora molte informazioni in via ufficiale.

Le ipotesi sulle specifiche tecniche

In particolare sappiamo che saranno presenti la GPU integrata nel processore, Adreno 650, e la tecnologia di connettività Wi-Fi 6. Anche il Bluetooth sarà di ultima generazione, visto che sarà presente la versione 5.2

Dovrebbe essere presente, dal punto di vista dei sensori fotografici, una quadrupla fotocamera nella parte posteriore, con un sensore principale da 64 MP, anche se delle fonti parlano della possibilità di un sensore da 108 MP. Nella parte frontale dovrebbe trovare spazio una doppia fotocamera con il sistema punch-hole.

Lo smartphone in questione sarà presentato il 26 gennaio in Cina, ma non sappiamo ancora se sarà disponibile anche nel nostro Paese. Ne sapremo di più sicuramente nel corso dell’evento di presentazione ufficiale.