È stato annunciato ufficialmente Motorola Moto Defy. Erano ormai molti anni da quando è arrivato sul mercato uno smartphone Motorola Defy. Questo nuovo prodotto è stato anticipato da alcune indiscrezioni e si propone come uno smartphone molto interessante soprattutto perché Motorola vuole puntare su alcune caratteristiche in particolare. Il Motorola Moto Defy è uno smartphone con sistema operativo Android che mira a fornire agli utenti robustezza e convenienza anche per quanto riguarda il prezzo.

Le caratteristiche tecniche di Motorola Moto Defy

Ma quali sono le specifiche tecniche di questo nuovo smartphone Motorola? Motorola Moto Defy ha un display da 6,5 pollici. È un display LCD HD+ IPS che è rivestito e incassato, per fornire un più alto grado di protezione in seguito ad eventuali cadute.

Il processore di questo nuovo smartphone è un Qualcomm Snapdragon 662. Il cellulare in questione mette a disposizione 4 GB di RAM e 64 GB di storage. La memoria interna è pure espandibile tramite apposita scheda micro SD.

Molto interessante il comparto fotografico, soprattutto quello posteriore: si tratta di un sensore principale da 48 MP, un sensore di profondità da 2 MP e un altro ancora macro da 2 MP. Sul lato frontale è presente una fotocamera per i selfie da 8 MP.

La disponibilità e il prezzo del nuovo smartphone di Motorola

Le versioni di colore in cui sarà disponibile Motorola Moto Defy sono quella forged green o black. Sarà disponibile presto in Europa e nel mercato dell’America Latina. Il prezzo è piuttosto interessante, perché si tratta di 329 euro.