Motorola Moto E7 è adesso ufficiale. La famosa azienda di produzione ha presentato il nuovo smartphone, che si configura come un prodotto davvero economico e dalle caratteristiche molto interessanti. Il nuovo device appartenente al mondo del mobile sarà disponibile a partire dal prossimo mese di dicembre e sarà in grado di offrire una buona autonomia della batteria, visto che si tratta di una batteria da 4000 mAh. Andiamo ad analizzare le specifiche tecniche di questo nuovo smartphone.

Le caratteristiche tecniche di Motorola Moto E7

Il nuovo smartphone di Motorola sarà disponibile ad un costo che corrisponde a 139 euro e fornisce delle specifiche tecniche di rilievo, considerando che, oltre alla batteria da 4000 mAh, mette a disposizione anche un buon comparto fotografico, con un sensore principale da 48 MP.

Per quanto riguarda la batteria in particolare, l’azienda di produzione garantisce che lo smartphone avrà più di 36 ore di autonomia con un uso anche abbastanza intenso. Inoltre è presente la tecnologia di ricarica rapida da 10 W.

Tutto questo non incide sul peso del dispositivo mobile, che è di 180 grammi. Il telefono in questione infatti non ha delle dimensioni eccessive, visto che misura 164 x 93 x 75,73 x 8,89 millimetri di spessore.

Lo schermo del nuovo smartphone Motorola è un 6,5 pollici LCD IPS Max Vision con risoluzione HD+ da 1600 x 720 pixel. Il rapporto è di 20:9. Nel notch a goccia presente nella parte frontale trova spazio una fotocamera per i selfie, con sensore da 5 MP.

Le altre specifiche e il prezzo

Nella parte posteriore invece troviamo due fotocamere, una da 48 MP e un’altra con tante funzionalità interessanti per arricchire gli scatti. C’è anche il flash LED.

Per finire, segnaliamo il processore, un MediaTek Helio G25, la RAM da 2 GB e lo spazio di archiviazione interno da 128 GB, che è comunque espandibile con microSD. Il sistema operativo è Android 10. Lo smartphone mette inoltre a disposizione anche il jack audio da 3,5 mm e la radio FM.

Il suo prezzo, come abbiamo già visto, è di 139 euro e lo smartphone sarà disponibile a partire dal mese di dicembre in una colorazione Mineral Gray.