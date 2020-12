Nell’elenco del Google Play Console sarebbero emerse le caratteristiche tecniche del Motorola Moto G Play 2021, un nuovo smartphone che dovrebbe essere proprio il prossimo device della casa di produzione, successore del Moto G9 Play. Il nome in codice del nuovo smartphone dovrebbe essere Guama e il prodotto tecnologico dovrebbe avere come sistema operativo Android 10. Andiamo a scoprire quindi le specifiche tecniche possibili del nuovo Motorola Moto G Play 2021.

Le specifiche tecniche di Motorola Moto G Play 2021

Il nuovo smartphone di Motorola dovrebbe avere, in base alle informazioni che sappiamo attualmente, un processore Snapdragon 460. La memoria RAM dovrebbe essere corrispondente a 4 GB. Tra le altre caratteristiche che contraddistinguono questo device c’è uno schermo con risoluzione HD+ da 720 x 1600 pixel, con una densità di 280 PPI.

Continuando ad analizzare le specifiche tecniche del dispositivo, anche dal punto di vista del design, possiamo notare, sulla base di un’immagine che è stata condivisa in rete, che è presente un notch a goccia e una cornice inferiore abbastanza visibile.

Nella parte destra del dispositivo troviamo i controlli per il volume e il pulsante per l’accensione. È bene però considerare che quella di cui stiamo parlando potrebbe anche non essere un’immagine corrispondente alla realtà dei fatti, quindi è importante prendere queste informazioni come delle indiscrezioni non ancora confermate.

Altri dettagli sullo smartphone

È passata qualche settimana da quando OnLeaks aveva condiviso in rete alcuni render del Motorola Moto G Play 2021. In quel caso eravamo venuti a conoscenza di altre informazioni interessanti, come quella relativa ad un display da 6,5 pollici e quella di un lettore delle impronte nella parte posteriore del device.