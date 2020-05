Sarà disponibile a partire da giugno nel nostro Paese Motorola Moto G Pro, il nuovo smartphone di Motorola che è a tutti gli effetti quello che conosciamo con il nome di Moto G Stylus. L’azienda di produzione infatti ha deciso di portare nel nostro Paese questo prodotto, presentato negli Stati Uniti qualche mese fa, modificando il suo nome. Si tratta del primo device dell’azienda produttrice che mette a disposizione un pennino. Vediamo tutto quello che dobbiamo sapere sulle specifiche tecniche di Motorola Moto G Pro.

Le caratteristiche di Motorola Moto G Pro

Il display è realizzato con tecnologia LCD. Si tratta di un display con risoluzione Full HD+ e una diagonale da 6,4 pollici. Il processore che sta alla base di Motorola Moto G Pro è uno Snapdragon 665 octa core.

La memoria RAM è da 4 GB e lo spazio interno di archiviazione corrisponde a 128 GB, che risulta comunque espandibile fino a 512 GB attraverso una micro SD. Nello smartphone di Motorola è presente la connettività 4G/VoLTE e il device può contare anche sul Bluetooth 5.0. La batteria è da 4000 mAh ed ha a disposizione la ricarica a 10 watt. Il sistema operativo è Android 10.

Dal punto di vista del comparto fotografico, è presente una fotocamera posteriore che presenta un sensore principale da 48 MP, un grandangolare da 16 MP, un altro sensore macro da 2 MP e un ToF. Nella parte anteriore troviamo un sensore da 16 MP, che si trova all’interno di un apposito foro ricavato sullo schermo.

Il pennino, la disponibilità e il prezzo

Tramite il pennino integrato è possibile scrivere sul display in modo molto preciso ed è possibile anche effettuare modifiche alle foto, per integrarle successivamente nelle e-mail da inviare.

Come dicevamo, Motorola Moto G Pro sarà disponibile dal mese di giugno in Italia, in un’unica colorazione, la Mystic. Il prezzo dello smartphone corrisponde a 349 euro.