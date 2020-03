È stato presentato ufficialmente Motorola Moto G8. Si tratta di uno smartphone di fascia media molto lineare, che si propone di prendere il posto del Motorola Moto G7. È una versione comunque molto apprezzata, almeno a giudicare dai primi giudizi che gli utenti hanno riservato nei confronti di questo nuovo smartphone. Per il resto dobbiamo solo aspettare, per vedere se continuerà questo successo senza limiti. Ma intanto cominciamo a vedere quali sono le sue particolarità in termini di caratteristiche tecniche.

Le specifiche tecniche di Motorola Moto G8

Alcuni hanno sottolineato che, se guardiamo le specifiche tecniche di Motorola Moto G8, possiamo notare qualche passo indietro almeno per quanto riguarda la scheda tecnica. In realtà nemmeno la casa di produzione ha dato delle spiegazioni precise a questo riguardo, ma sicuramente ci sono delle ragioni che, anche se a noi appaiono incomprensibili, possono giustificare la scelta.

Motorola Moto G8 ha un pannello LCD da 6,4 pollici con risoluzione 1560 x 720 pixel. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 665. Il nuovo smartphone ha una batteria con supporto a 10 W. Il sistema operativo è Android 10 e la batteria è da 4000 mAh, con la possibilità di ottenere fino a 40 ore di autonomia.

Le altre caratteristiche e il prezzo

Motorola Moto G8 mette a disposizione dei suoi utenti 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibili tramite apposite micro SD. Sul retro troviamo un sensore principale da 16 MP, un sensore da 8 MP e un altro sensore da 2 MP. Frontalmente troviamo una fotocamera da 8 MP.

Già è possibile acquistarlo in Brasile ad un prezzo che corrisponde a circa 250 euro. In Italia arriverà fra qualche settimana, molto probabilmente al prezzo di circa 210 euro.