Motorola Moto Z5 si prepara a fare il suo arrivo. Lo confermano alcuni rumor sul nuovo smartphone, che anticipano anche alcune caratteristiche tecniche che saranno proprie del device. Infatti in particolare alcune indicazioni insistono sui dettagli della batteria di questo cellulare molto atteso. È stato rivelato ultimamente, fra le varie notizie, che Motorola Moto Z5 avrà una batteria da 5000 mAh, quindi una capacità davvero molto elevata, per garantirne l’autonomia.

La batteria grande di Motorola Moto Z5

A specificare le caratteristiche e la grande capacità della batteria del Motorola Moto Z5 da 5000 mAh c’è stata anche una conferma che arriva da un documento di certificazione FCC. In questa certificazione si fa riferimento ad uno smartphone a cui Motorola starebbe lavorando e che viene indicato con un numero in codice.

Dalle informazioni riscontrabili, si apprende che questo device avrebbe una batteria da 5000 mAh. Gli esperti pensano proprio che si faccia riferimento ad uno smartphone Android, a cui l’azienda produttrice starebbe pensando. Si tratterebbe nel dettaglio di Motorola Moto Z5.

Quando sarà presentato il Motorola Moto Z5

L’azienda produttrice pensa a puntare su questo smartphone di ultima generazione ed assicura agli utenti che vorranno acquistarlo una grande autonomia, proprio grazie alla batteria che questo device dovrebbe montare.

Quindi possiamo dire che l’unico ad avere una batteria da 5000 mAh non sarà il Motorola Moto G8 Power, di cui tutti stanno parlando in questi ultimi giorni. Purtroppo non sappiamo però quando il nuovo smartphone sarà presentato. Secondo alcune indicazioni non dovrebbe fare la comparsa nel corso del MCW 2020 di Barcellona.