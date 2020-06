Un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato è stato presentato da Motorola in queste ore. Stiamo parlando di Motorola One Fusion+, che permette agli utenti che lo acquisteranno di avere a disposizione delle caratteristiche interessanti, a partire dalla fotocamera posteriore con quattro sensori. Vediamo tutte le specifiche tecniche di questo nuovo smartphone.

Le caratteristiche tecniche di Motorola One Fusion+

La parte anteriore del dispositivo tecnologico è quasi completamente costituita dal display IPS con diagonale da 6,5 pollici e risoluzione Full HD+. Il processore alla base di Motorola One Fusion+ è uno Snapdragon 730.

Lo smartphone è disponibile in un solo modello per quanto riguarda la memoria. Infatti la configurazione è quella da 6 GB di RAM e da 128 GB di spazio interno di archiviazione, che risulta comunque espandibile fino a 1 TB con micro SD.

Non è presente la tecnologia NFC e quindi non è possibile ad esempio effettuare pagamenti utilizzando il device mobile.

Il comparto fotografico include una quadrupla camera posteriore che si trova in alto a sinistra e che presenta un sensore principale da 64 MP, un ultra grandangolare da 8 MP, un macro da 5 MP e un sensore per la profondità da 2 MP. La fotocamera frontale da 16 MP è a scomparsa con tecnologia pop up.

Il device può contare sulla disponibilità di Android 10 con un’interfaccia personalizzata My UX. La batteria è da 5000 mAh, capace quindi di garantire una buona autonomia.

Prezzo e disponibilità dello smartphone

Il nuovo Motorola One Fusion+ appena presentato dalla casa di produzione sarà disponibile a breve nel nostro Paese in due colorazioni, Twilight Blue e Moonlight White. Il prezzo è di 299 euro per un’unica configurazione di memoria, da 6 e 128 GB.