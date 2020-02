Motorola Razr è arrivato finalmente in Italia. Sono passati tre mesi da quando è stato lanciato e adesso questo smartphone è acquistabile anche nel nostro Paese. Già si prevede un grande successo anche per l’Italia, così come è accaduto altrove il fatto che il riscontro da parte del pubblico è stato incredibile. Infatti proprio per le numerose richieste che si sono avute in fase di preordine si è avuto uno slittamento della data di uscita.

Le caratteristiche di Motorola Razr

Le aspettative su questo smartphone sono davvero tante e infatti per Motorola Razr si prevede addirittura che la domanda potrebbe essere superiore all’offerta. Motorola ha cercato di riportare sul mercato il cosiddetto flip phone, applicandolo adesso al campo dei dispositivi pieghevoli.

Motorola Razr è caratterizzato da una struttura tipicamente “a conchiglia” e da un ottimo display flessibile. La cerniera posta sul device permette allo schermo di ripiegarsi a metà, senza lasciare spazi.

Lo schermo è da 6,2 pollici, con un rapporto di 21:9. Il processore è Qualcomm Snapdragon 710 e il cellulare mette a disposizione degli utenti 4 GB di RAM e 128 GB di storage. La batteria è da 2730 mAh.

Il prezzo del nuovo Motorola Razr

Almeno per il momento lo smartphone è disponibile all’acquisto nei negozi TIM ad un prezzo di 1599 euro. Si può pagare anche a rate per 30 mesi al costo di 49 euro mensili. Non occorre dare un anticipo.

Poi a partire dal mese di marzo il nuovo smartphone potrà essere acquistato anche su altri canali di vendita. Per il momento si seguirà la priorità data dall’ordine di registrazione al sito.