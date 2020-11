Potrebbe essere presto in arrivo il nuovo Nokia 5.4. L’azienda di produzione, che fa capo a HMD Global, starebbe studiando tutte le strategie per mettere a punto un nuovo smartphone della serie, che dovrebbe appartenere alla fascia media dei prodotti tecnologici dedicati al mobile. L’azienda produttrice in particolare starebbe lavorando ad un vero e proprio successore del Nokia 5.3. Questo vuol dire che probabilmente il prossimo device della serie dovrebbe chiamarsi Nokia 5.4.

Ci sarebbe un foro nel display per la fotocamera frontale

Nonostante non sia passato molto tempo dall’arrivo sul mercato del Nokia 5.3, l’azienda di produzione potrebbe pianificare presto il lancio di un nuovo prodotto tecnologico: dovrebbe trattarsi proprio del Nokia 5.4.

L’obiettivo sarebbe quello di mettere a punto un dispositivo tecnologico mobile con delle caratteristiche ben definite, come quella che riguarda la presenza del foro nella parte frontale dello schermo, che permetterà di ospitare la fotocamera abbandonando il notch a goccia.

Le altre specifiche tecniche di Nokia 5.4

Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche del dispositivo in questione, Nokia 5.4 dovrebbe avere un display da 6,4 pollici. Metterebbe a disposizione due differenti configurazioni per quanto riguarda la memoria. Si tratta di 4 GB di RAM e 64 GB di spazio interno oppure di 4 GB e 128 GB di memoria.

Con il nuovo dispositivo mobile di Nokia inoltre dovrebbe essere messa a disposizione la possibilità di utilizzare il sistema di ricarica rapida. Lo smartphone della generazione precedente infatti metteva esclusivamente a disposizione degli utenti la ricarica a 10 W.

Per quanto riguarda il sistema operativo, non sappiamo ancora se il prodotto uscirà in commercio direttamente con Android 11. Molto probabilmente però, considerando che si tratterebbe di un device di fascia media, potrebbe arrivare con Android 10.