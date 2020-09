Nuove informazioni arrivano da alcune indiscrezioni che interessano il prossimo Nokia 7.3, nuovo smartphone che si mostra in alcuni dettagli relativi al design e alle fotocamere. In particolare le indiscrezioni e le nuove immagini arrivano direttamente dal leaker Steve Hemmerstoffer, che ci permette di saperne di più su come potrebbe essere l’aspetto di questo nuovo device di Nokia.

Le fotocamere del device Nokia

Il nuovo Nokia 7.3 in particolare dovrebbe avere la connettività 5G e dovrebbe contare su un modulo di forma circolare nella parte posteriore che ospita le fotocamere del dispositivo.

I sensori delle fotocamere dovrebbero essere quattro e dovrebbero esserci, sulla base delle informazioni che sono state annunciate in precedenza, un sensore da 48 MP (il principale) e uno da 12 MP (il grandangolare).

Inoltre dovrebbero essere presenti anche un sensore di profondità da 2 MP e una macro da 2 MP. Tra le altre funzionalità, ci dovrebbe essere in Nokia 7.3 anche un flash LED, posizionato sulla sinistra, e il lettore delle impronte.

Lo schermo del dispositivo dovrebbe essere da 6,5 pollici con una risoluzione Full HD+. Restando sull’argomento fotocamere, nella parte anteriore del device dovrebbe esserci un sensore per i selfie da 24 MP, ma per ora non conosciamo informazioni più specifiche su questo dettaglio.

Le altre specifiche tecniche di Nokia 7.3

Andando ad analizzare le altre specifiche tecniche di Nokia 7.3, possiamo notare che la memoria RAM dovrebbe essere da 4 GB e lo spazio interno di archiviazione da 64 GB. Potrebbero comunque essere messe a disposizione delle edizioni da 6 e 64 GB e da 8 e 128 GB.

Per saperne di più non possiamo fare altro che attendere un possibile annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Il prezzo di Nokia 7.3 potrebbe essere di 399 euro (modello da 6 e 64 GB), di 379 euro (4 e 64 GB) e di 449 euro (8 e 128 GB).