Di Nokia 9.2 PureView è stata pubblicata una nuova immagine in rete che ci dà molti dettagli su quello che potrebbe essere l’aspetto del prossimo smartphone tanto atteso. Naturalmente non siamo in presenza di un’immagine ufficiale e non è detto, quindi, che le caratteristiche riportate corrispondano a quelle che realmente avrà il nuovo device. Però è molto curioso e davvero interessante guardare queste anticipazioni, anche perché i fan attendono con grande impazienza ormai i vari dettagli da molti mesi.

Quali saranno le presunte caratteristiche estetiche dello smartphone

L’immagine che è stata diffusa a proposito di Nokia 9.2 PureView ci mostra alcuni dettagli che appaiono molto chiari. Frontalmente il telefono dovrebbe avere un ampio display con cornici praticamente inesistenti ai lati. Inoltre in basso e in alto dovrebbero essere davvero ridotte.

A questo proposito in molti si chiedono quale soluzione verrà adottata per quanto riguarda l’inserimento della fotocamera frontale. Sul lato posteriore è molto probabile che verrà inserita una quadrupla fotocamera. Non si vede dall’immagine pubblicata il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, quindi si desume che esso potrebbe essere integrato nello schermo.

Le caratteristiche tecniche di Nokia 9.2 PureView

Già da vari indizi che sono trapelati nelle ultime settimane sul Nokia 9.2 PureView abbiamo potuto apprendere alcune delle specifiche tecniche che almeno presumibilmente il nuovo smartphone Nokia potrebbe avere.

Il cellulare sarebbe dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 865. Metterebbe a disposizione degli utenti 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Inoltre avrebbe una batteria da 4500 mAh. Il sistema operativo sarebbe Android 10. Molto probabilmente sarà presentato alla fine dell’estate.