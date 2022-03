Nothing Phone (1) è il nome del primo smartphone messo a punto dall’azienda fondata da Carl Pei. Il nuovo prodotto tecnologico, che adesso è stato svelato ufficialmente, arriverà nel corso dei mesi estivi del 2022. Lo sviluppo del nuovo device infatti è già iniziato e il CEO di Nothing ha presentato il prodotto tecnologico mobile nel corso di un evento live che si è svolto proprio in queste ore.

Come sarà il primo smartphone di Nothing

Non conosciamo ancora molti dettagli nello specifico su Nothing Phone (1), ma il CEO dell’azienda in questione ha svelato, per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dello smartphone, che avrà a disposizione un processore Qualcomm Snapdragon.

Nel corso dell’evento di presentazione live, Carl Pei ha parlato anche del sistema operativo che sarà alla base del nuovo smartphone. Si tratta di Nothing OS. Quest’ultimo si basa su un sistema aperto, che sarà in grado di effettuare una comunicazione tra i prodotti dell’azienda e quelli proposti da altri marchi.

Le caratteristiche di Nothing OS

Il nuovo sistema operativo riprende alcune delle specifiche del sistema Android ed è stato specificato che, con il lavoro che è stato effettuato dal gruppo dell’azienda, il sistema operativo viene ridotto all’essenziale, facendo in modo che tutto abbia un obiettivo ben preciso.

Nothing OS, che sarà alla base di Nothing Phone (1), metterà a disposizione, secondo quanto dichiarato dall’azienda di produzione, un’esperienza fluida e personalizzata, grazie anche ad un’interfaccia che mette in comunicazione perfettamente l’hardware e il software, anche per mezzo di colori ed elementi della grafica.