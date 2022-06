All’esordio dei telefonini, molti anni fa, Motorola era uno dei pochi marchi presenti sul mercato e certamente uno dei maggiormente scelti. Dopo un periodo in cui il marchio era praticamente scomparso, ecco che ritorna alla grande e lo fa anche attraverso interessanti novità che riguardano la gamma degli Edge 20. Scopriamo cosa c’è di nuovo.

Motorola Edge 20 Family

Come detto in premessa, Motorola per diversi anni era scomparsa dal mercato come marchio ma è tornata. I primi modelli che hanno segnato il ritorno di questo marchio storico non hanno destato grandi entusiasmi ma rapidamente sono migliorati e stanno conquistando significative fette di mercato.

Un dato su tutti indica la veridicità di quanto detto: nel corso del primo semestre del 2021 le vendite in Italia hanno registrato addirittura un +185% rispetto al pari periodo dello scorso anno.

Ora la punta di gamma è rappresentata dalla famiglia Edge che si compone di tre modelli:

Edge 20 Lite

il modello Edge 20

Edge 20 Pro

La ristrutturazione della gamma Edge segue la ristrutturazione della linea Moto G ma in cosa consistono le novità? Una cosa molto interessante per gli utenti è un netto calo dei prezzi. Questo rende certamente più appetibili le proposte tecnologiche di Motorola.

Le riduzioni di costo consistono in un calo di 320€ rispetto allo scorso anno per Edge 20 Lite, che diventano -250 per l’Edge 20 e addirittura una diminuzione di prezzo di 500 euro per il modello Edge 20 Pro.

Attraverso questa politica dei prezzi Motorola con la Edge 20 Family, si riposiziona relativamente ai costi in fascia media mentre a livello di prestazioni si può definire di fascia alta.

Facile, infatti, diminuire i prezzi tagliando sulla qualità, funzioni, prestazioni in generale. Motorola, al contrario, è riuscita nell’intento di abbassare i prezzi e non di poco, senza agire minimamentre su quelle che già erano le caratteristiche. Andiamo a conoscere meglio questi tre modelli della linea Edge.

Edge 20 Lite

Il Motorola Edge 20 Lite è un apparecchio con schermo di dimensioni generose, 6,67 pollici e con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Si tratta di un display di tipo Full HD + gOled.

Il cuore di questo apparecchio è un processore Mediatek Dimensity 720 che consente la connessione in 5G. Accompagnano il processore la RAM che può essere, a scelta, di 6 o 8 GB e lo storage di 128GB. Tra le due opzioni la differenza di prezzo è di soli 20 Euro.

Android 11 è il sistema operativo mentre la batteria da 5000 mAh fornisce l’energia per il funzionamento. Il comparto fotografico vede una fotocamera da 108 Mp, una da 8 Mp macro-ultrawide e una terza da 2 Mp per la profondità di campo. Frontalmente è presente una fotocamera da 32 Mp. Il prezzo è di 379 Euro oppure 399 in funzione della RAM scelta.

Edge 20

Di maggiore qualità rispetto al precedente, l’Edge 20 ha un processore Qualcomm Snapdragon 778G con memorie da 6 di RAM e 128 Gb di storage oppure 8/256. I prezzi sono rispettivamente di 449 e di 579 Euro.

In questo caso la batteria è da 4000 mAh con ricarica rapida da 30W e si trova il rilevatore di impronte sul lato dell’apparecchio, il tutto gestito da Android 11.

Interessante il comparto fotografico con tre fotocamere posteriori da 108, 16 e zoom ottico 3x da 8 Mp. Frontalmente c’è la fotocamera da 32 Mp. L’Edge 20 è sottile, soltanto 6,99 mm e un peso di 163 g e possiede la possibilità di connessione in 5G.

Edge 20 Pro

Questo apparecchio rappresenta il top della famiglia, con un prezzo unico pari a 699 Euro. Il processore è uno Snapdragon 870, il meglio del momento, con RAM da 12 GB e storage da 256 GB.

La batteria è da 4500 mAh, sul lato si trova il rilevatore di impronte mentre l’audio è garantito da uno speaker mono. La ricarica è rapida da 30 W e il sistema operativo, come per gli altri modelli è Android 11.

Sul versante fotografico le fotocamere hanno la stessa caratteristica dell’Edge 20 ma con uno zoom più potente, 5x che arriva fino a 50x grazie alla digitalizzazione dell’immagine. Ancora possiamo dire che il Display è da 6,67″ con un refresh da 144 Hz.