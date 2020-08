Telegram, una delle più interessanti applicazioni di messaggistica del momento, sta per ricevere numerose novità assolutamente da non perdere. Si parla infatti dell’arrivo sulla famosa applicazione delle videochiamate. Questa possibilità era molto attesa dagli utenti di Telegram, che potranno usufruire così di un’opportunità in più per dialogare con amici e conoscenti. Ma di che cosa si tratta nello specifico? Andiamo a vedere tutti i dettagli sull’argomento.

Su Telegram stanno per arrivare le videochiamate

L’app di Telegram sta per introdurre le videochiamate, in due modalità. Infatti si potrà utilizzare questa nuova funzionalità per chiamate singole oppure per videochiamate di gruppo. Si potrà quindi usare Telegram sia per fare delle videochiamate, come se fossero delle semplici telefonate video, ma anche per delle vere e proprie riunioni di gruppo, molto utili in un periodo in cui lo smart working sta prendendo sempre più piede.

Telegram al momento può contare su più di 400 milioni di utenti in tutto il mondo e presta molta attenzione alla privacy, grazie a diversi strumenti che sono stati messi a punto per garantire la sicurezza, come la crittografia end-to-end.

Presto anche le videochiamate di gruppo

Per ora la possibilità di effettuare videochiamate è soltanto un’opzione in versione alfa. Ma sarà presto possibile per tutti, come annunciato direttamente dal team di produzione, effettuare videochiamate, usufruendo anche di ulteriori novità previste per il futuro.

Le videochiamate su Telegram saranno disponibili sia su Android che su iOS. Inoltre è stato specificato che nel corso dei prossimi mesi verranno integrate anche le videochiamate di gruppo, che saranno anch’esse protette dal sistema di crittografia end-to-end.