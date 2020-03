È stato presentato ufficialmente Nubia Red Magic 5G. Ha delle caratteristiche tecniche d’eccezione, che adesso finalmente abbiamo potuto scoprire in via ufficiale, vedendole in concreto. In effetti in molti si attendevano qualcosa di veramente eccezionale e questo nuovo smartphone non può lasciare certo indifferenti. Ma scopriamo di più su quali sono le sue caratteristiche.

Le caratteristiche tecniche di Nubia Red Magic 5G

Per Nubia Red Magic 5G sono previste configurazioni di memoria che possono arrivare fino ad un massimo di 16 GB di RAM. Per quanto riguarda la memoria interna si potrebbe arrivare anche a 256 GB.

Molto bello anche lo stile estetico, visto che il nuovo device è disponibile in tre colorazioni. Due sono molto appariscenti e c’è anche un’edizione con il vetro trasparente. La scheda tecnica è di tutto rispetto, visto che lo smartphone presenta un display AMOLED Full HD+ da 6,65 pollici in formato 19,5:9.

Il processore di cui è dotato è Snapdragon 865. Il nuovo smartphone ha una batteria da 4500 mAh. Presenta una fotocamera posteriore tripla con sensori rispettivamente da 64 MP, 8 MP e 2 MP. A questi si aggiunge una fotocamera anteriore da 8 MP.

La disponibilità dello smartphone e i prezzi

Nubia Red Magic 5G in Cina sarà disponibile a partire dal 19 marzo. Già sono stati attivati i preordini. I prezzi sono molto interessanti. Si va da un minimo di 486 euro per la versione da 8 GB e 128 GB, per arrivare ad un massimo di 665 euro per il modello con tagli di memoria da 16 GB e 256 GB.