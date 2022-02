Si susseguono le indiscrezioni circa le caratteristiche tecniche del nuovissimo smartphone che Nubia dovrebbe presentare a breve, lo Z40 Pro. Grazie alle informazioni arrivate da un noto sito di indiscrezioni cinese, siamo ormai del tutto certi che il nuovo modello di punta di casa Nubia monterà nel comparto fotocamere il nuovissimo sensore Sony IMX787. Andiamo ora ad approfondire le informazioni tecniche di questa fotocamera.

Un sensore dalle caratteristiche da top di gamma

È proprio di questo che si tratta, Nubia anche questa volta ha deciso di rilanciarsi sul mercato in grande stile cercando di sbaragliare la concorrenza degli avversari sulla stessa fascia di prezzo.

Lo vuole fare con un device che ha delle caratteristiche tecniche di altissimo livello sia sul piano del processore al suo interno (stiamo parlando di un Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) abbinato ad una nuova tecnologia di raffreddamento del comparto hardware simile a quella utilizzata in ambito spaziale, ma anche puntando tutti i jolly sul comparto della fotocamera.

Il sensore di Sony sarà, addirittura, di 50 megapixel e con una lente creata appositamente per lo smartphone da ben 35mm di focale.

Una caratteristica assolutamente incredibile, se si pensa di poterla ritrovare in uno smartphone, quando fino a qualche tempo fa era immaginabile sono su obiettivi di dispositivi come reflex e fotocamere non proprio compatte.

Qualità di scatto incredibili

Queste caratteristiche, ovviamente, fanno già immaginare delle qualità di scatto incredibili sia in nitidezza che in pulizia del dettaglio.

Inoltre, grazie a questa stretta collaborazione tra i due colossi della tecnologia Sony e Nubia, lo sviluppo di un sensore appositamente cerato per questo smartphone assicurerà una minore distorsione del campo visivo nelle foto e un maggiore apporto di luce grazie alla capacità della lente focale di avere un’apertura di 1.6.

Insomma, i fan di Nubia non vedono l’ora di avere tra le mani quello che promette di essere uno smartphone perfetto per immortalare con cura tutti i nostri momenti preferiti, anche se dovranno aspettare ancora qualche settimana visto che non c’è una data certa del lancio per il momento.