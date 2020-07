Novità in arrivo da parte dell’operatore telefonico nato dalla fusione tra Wind e 3 Italia. Sta per arrivare una nuova offerta WINDTRE che sicuramente farà piacere a molti utenti. In particolare si tratta di un’offerta che interesserà senza dubbio chi vuole avere a disposizione tanti Giga per la navigazione su internet e lo smartphone incluso. Il nome della nuova offerta, disponibile a partire da lunedì 27 luglio, è Smart Pack 100. La promozione dovrebbe essere disponibile fino al 20 settembre, a meno di ulteriori novità. Ma vediamo di che cosa si tratta e qual è il costo della nuova promozione.

La nuova offerta WINDTRE Smart Pack 100

Come dicevamo, la nuova offerta WINDTRE può interessare coloro che vogliono avere a disposizione, oltre ai minuti per effettuare le chiamate e agli SMS, anche tanti Giga per il traffico dati del telefono e soprattutto anche uno smartphone incluso.

Per prima cosa dobbiamo dire che l’offerta è riservata esclusivamente ai nuovi clienti che vogliono acquistare una nuova scheda SIM oppure a coloro che vogliono passare a WINDTRE mantenendo il numero di telefono personale con il meccanismo della portabilità.

Ma cosa prevede la nuova promozione di WINDTRE? Con l’offerta Smart Pack 100 sarà possibile avere a disposizione minuti per chiamate illimitate verso tutti i numeri, un numero di SMS corrispondente a 200 al mese e un traffico dati di 100 Giga (sempre nel corso di un mese). Il costo della promozione è di 16,99 euro mensili.

Gli smartphone inclusi e i costi

Chi è interessato alla nuova offerta dovrà provvedere anche all’acquisto di uno degli smartphone messi a disposizione da WINDTRE. Si tratta dei seguenti modelli: Samsung Galaxy A21s, Galaxy A20e, Galaxy A20s, Huawei P40 Lite, Huawei P Smart 2020, Xiaomi Redmi 9 (tutti a 0 euro al mese) oppure Oppo A9 2020 (a 0,99 euro mensili), Samsung Galaxy A51 (a 2,99 euro al mese) o anche Xiaomi Mi 10 Lite (con un costo di 5,99 euro al mese).

Il costo per l’attivazione dell’offerta è di 6,99 euro invece di 49,99 euro. I 43 euro rimanenti saranno pagati in 24 rate da 1,80 euro mensili. Ricordiamo inoltre che è previsto un costo di 3 euro per l’attivazione delle rate e un prezzo di 10 euro per la SIM.