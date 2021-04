Nel corso di questo fine settimana torna a disposizione degli interessati una delle offerte PosteMobile che è stata apprezzata dagli utenti. Si tratta di Creami WOW WeekEnd, che si configura sicuramente come una delle migliori tariffe dell’operatore per quanto riguarda il rapporto tra la qualità e il prezzo. È ovviamente un’offerta ricaricabile, che mette a disposizione degli utenti che decideranno di attivarla minuti illimitati, SMS illimitati e 30 GIGA di traffico dati per la navigazione in rete. Ci sono però pochi giorni a disposizione per attivare questa offerta. Andiamo a vedere tutto nei dettagli.

Come attivare la nuova offerta PosteMobile

Chi è interessato alla nuova offerta Creami WOW WeekEnd di PosteMobile non deve fare altro che attivarla nel periodo tra mercoledì 7 aprile e domenica 11 aprile. È questa infatti la finestra temporale che caratterizza questa offerta.

È disponibile sul sito ufficiale dell’operatore la pagina dedicata all’offerta in questione, che rappresenta l’unico mezzo possibile per l’attivazione. Bisogna seguire, per attivare la nuova offerta, le istruzioni presenti.

È necessario quindi inserire i dati di colui che sottoscrive l’offerta ricaricabile, le informazioni per l’eventuale portabilità del numero di telefono e l’indirizzo al quale si riceverà la nuova SIM.

Il costo per la nuova offerta

Ricordiamo che il prezzo di Creami WOW WeekEnd corrisponde a 4,99 euro al mese. È bene comunque ricordare che il costo iniziale è di 20 euro, dei quali 10 euro saranno accreditati come traffico telefonico. Si tratta di un costo necessario per l’attivazione e per la spedizione della SIM all’indirizzo indicato sul sito dell’operatore in fase di sottoscrizione dell’offerta.

Infine ricordiamo che la nuova offerta è disponibile per i nuovi clienti che decidono di attivare un nuovo numero o che passano a PosteMobile da un altro operatore.