OnePlus 10 Pro potrà beneficiare del nuovo processore Snapdragon 8 Gen 1, presentato di recente, che andrà quindi ad arricchire il nuovo flagship dell’azienda. Ad annunciare questa novità è stato il CEO Pete Lau, che ha parlato dell’argomento con un post su Weibo. Il nuovo processore di Qualcomm, quindi, sarà presente sullo smartphone OnePlus. Pete Lau ha spiegato, infatti, che i device di prossima generazione della casa di produzione avranno proprio questo processore. In realtà non è stato specificato in modo specifico OnePlus 10 Pro, ma è evidente a questo punto che la serie sulla quale l’azienda produttrice punta molto avrà a disposizione il nuovo processore di Qualcomm.

Le specifiche tecniche di OnePlus 10 Pro

I nuovi smartphone della serie in questione saranno lanciati nel corso del prossimo mese di gennaio, per quanto riguarda il mercato della Cina. Proprio per questo motivo si tratterà sicuramente di uno dei primi lanci con il nuovo processore di Qualcomm.

Le altre caratteristiche tecniche del nuovo OnePlus 10 Pro includono uno schermo Quad HD+ AMOLED curvo con una diagonale da 6,7 pollici e con frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Il processore sarà affiancato da memoria RAM da 8 oppure da 12 GB, oltre che da una memoria interna da 128 o da 256 GB.

Il comparto fotografico dello smartphone

In relazione al comparto fotografico, dovrebbero essere presenti tre sensori nella parte posteriore, con uno grandangolare da 48 MP, uno ultra wide da 50 MP e un teleobiettivo da 8 MP.

Secondo quello che si può notare dalle immagini render del dispositivo, il modulo che ospiterà il comparto fotografico dovrebbe avere un aumento per quanto riguarda le dimensioni. I sensori nella parte posteriore saranno sistemati all’interno di un modulo che è stato posizionato sulla sinistra del device.